العالم اليوم - سلاح ورواتب.. تحقيق يكشف كواليس دعم إسرائيل لدروز بسوريا

انتم الان تتابعون خبر سلاح ورواتب.. تحقيق يكشف كواليس دعم إسرائيل لدروز بسوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 04:21 مساءً - بعد 9 أيام من سقوط نظام الرئيس السوري السابق في سوريا بشار الأسد، بدأت مروحيات إسرائيلية بالوصول إلى جنوب سوريا في 17 ديسمبر 2024، وفق تحقيق موسع نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وكانت الشحنات، إلى جانب منصات المساعدات الإنسانية، تتضمن 500 بندقية وذخائر ودروعا واقية، أُلقيت جوا بشكل سري لتسليح ميليشيا درزية تُعرف باسم "المجلس العسكري"، وفقا لمسؤولين إسرائيليين سابقين شاركوا مباشرة في العملية.

وبحسب الصحيفة، سعت إسرائيل إلى التأثير في مسار التطورات داخل سوريا عبر دعم "ميليشيات درزية حليفة"، في إطار مساعٍ لإضعاف التماسك الوطني السوري، بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، وبالتالي تعقيد جهود الرئيس أحمد الشرع لتوحيد البلاد بعد حرب أهلية طويلة.

وتُعدّ الإمدادات الإسرائيلية السرّية جزءًا من جهد طويل الأمد لدعم الدروز، وهم أقلية دينية لعبت تقليديا دورا في سياسات عدة دول شرق أوسطية، وفق مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، ويستمر هذا الجهد حتى اليوم، بحسب ما خلص إليه تحقيق "واشنطن بوست".

تراجع الدعم

وبلغ تدفق الأسلحة ذروته، بعد اشتباكات بين مقاتلين دروز سوريين ومسلحين متحالفين مع الشرع، قبل أن يتراجع في أغسطس مع انتقال إسرائيل إلى مسار التفاوض مع الشرع.

لكن إسرائيل لا تزال تنفّذ عمليات إسقاط جوي لمعدات عسكرية غير فتاكة، مثل الدروع الواقية والإمدادات الطبية، لمقاتلين دروز سوريين، ما يُقوّض فعليًا قدرة الشرع على تركيز السلطة، وفقًا لقادة دروز في سوريا ومسؤول إسرائيلي سابق.

كما يقدّم إسرائيليون رواتب شهرية تتراوح بين 100 و200 دولار لنحو 3 آلاف مقاتل درزي، بحسب مسؤولين درزيين.

وتحدّثت واشنطن بوست مع أكثر من 20 مسؤولا إسرائيليا وغربيا حاليين وسابقين، ومستشارين حكوميين، وقادة دروز وزعماء سياسيين في سوريا وإسرائيل ولبنان.

وتحدث العديد من هؤلاء شريطة عدم الكشف عن هويتهم، للكشف عن تفاصيل الدعم الإسرائيلي للدروز السوريين، والذي تضمن أشكالًا من التعاون السرّي لم يُعلن عنها أو يُكشف عنها سابقًا.

وتتمثل الاستراتيجية الإسرائيلية الشاملة منذ سقوط الأسد في ضمان عدم ظهور نظام قادر على تهديد إسرائيل على حدودها الشمالية الشرقية، فيما يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن واشنطن "ساذجة" في قبول تأكيدات الشرع بأنه تخلى عن أفكاره المتطرفة.

وتعود العلاقات الإسرائيلية مع الدروز، إلى عقود طويلة، إذ لعبوا أدوارا بارزة داخل إسرائيل، بما في ذلك شغل مناصب رفيعة في الجيش والحكومة، ما جعلهم حلفاء طبيعيين في سوريا بنظر كثيرين داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية.

ويعكس الدعم الإسرائيلي للدروز السوريين عدم الثقة بالشرع، وتاريخ إسرائيل الطويل في التدخل الهادئ داخل دولة مجاورة أنهكتها الحرب الأهلية.

الدعم مصدر توتر

وبحسب الصحيفة، شكّل رفض إسرائيل السماح للشرع بتوحيد البلاد — بما في ذلك استمرار دعمها للدروز — مصدر توتر بين القدس ودمشق، وكذلك بين إسرائيل وإدارة دونالد ترامب، التي جعلت دعم الشرع ركيزة أساسية في السياسة الإقليمية الأميركية.

ويعوّل كثيرون في الإدارة الأميركية والكونغرس على الشرع لإعادة الاستقرار إلى سوريا، بما قد يخفف التوترات الإقليمية، ويفتح الطريق أمام عودة ملايين اللاجئين، ويساعد على تقليص النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه رغم عدم ثقتهم بالشرع، فإن إسرائيل أبدت براغماتية عبر تقليص دعمها للدروز، وخفض الضغط العسكري، ومنح المفاوضات فرصة خلال الأشهر الماضية.

وقال مسؤول إسرائيلي: "قدّمنا المساعدة عندما كانت ضرورية للغاية، ونحن ملتزمون بأمن الأقليات، لكن هذا لا يعني أننا سنرسل قوات خاصة للتمركز بجوار الدروز أو ندخل في تنظيم ميليشيات".

وأشار المسؤول إلى إدراك متزايد داخل إسرائيل بأن ليس كل الدروز يلتفون حول الزعيم الروحي الدرزي الشيخ حكمت الهجري، الذي يقود دعوات للانفصال عن دمشق بدعم إسرائيلي.

وردا على طلب تعليق رسمي، قال مسؤول حكومي إسرائيلي: "بعد هجمات 7 أكتوبر، إسرائيل مصممة على الدفاع عن مجتمعاتها على الحدود، بما في ذلك الحدود الشمالية، ومنع ترسخ الإرهاب والأعمال العدائية، وحماية حلفائنا الدروز، وضمان أمن دولة إسرائيل من أي هجمات برية أو غيرها". ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق.

ويرى بعض المحللين الإسرائيليين والأميركيين أن استخدام إسرائيل المكثف للقوة العسكرية في سوريا، وجهودها السرّية لتعزيز الانفصال الدرزي، جاءت بنتائج عكسية وأضرت بالعلاقات في وقت بدا فيه الشرع منفتحًا على تهدئة دبلوماسية.