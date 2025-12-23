العالم اليوم - صلاح يقود المنتخب المصري للفوز على زيمبابوي في أمم إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر صلاح يقود المنتخب المصري للفوز على زيمبابوي في أمم إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:23 صباحاً - قاد محمد صلاح ‌نجم ليفربول منتخب مصر لتعديل تأخره بهدف إلى انتصار2-1 على زيمبابوي في مستهل مشوارهما بكأس ‌أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب ⁠الإثنين.

وهزّ صلاح الشباك بتسديدة رائعة من داخل المنطقة ‌في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود البطل التاريخي لأمم إفريقيا بسبعة ألقاب لبداية جيدة.

وكان برينس ديوب افتتح التسجيل لزيمبابوي على عكس سير اللعب في الدقيقة 20 بعدما سيطر منتخب مصر على أول ربع ساعة من المباراة بعد عدة محاولات قادها ⁠صلاح وإمام عاشور ومروان عطية. ‍

وتدخل ديوب بقوة على صلاح في الدقيقة 14 قبل أن يسجل أول أهداف اللقاء ‌مستغلا تمريرة من الجهة اليسرى ليسدد كرة أرضية سكنت شباك محمد الشناوي.

وأدرك عمر مرموش ‌لاعب مانشستر سيتي التعادل لمصر في الدقيقة 63 بتسديدة من زاوية ضيقة في سقف المرمى.

جدير بالذكر أنه في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية فازت جنوب إفريقيا 2-1 ⁠على أنغولا.