العالم اليوم - مصر.. حكم بالمؤبد والمشدد لـ5 رجال أعمال في تنظيم "الإخوان"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. حكم بالمؤبد والمشدد لـ5 رجال أعمال في تنظيم "الإخوان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:23 صباحاً - قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، الإثنين، بالسجن المشدد والمؤبد على خمسة من رجال الأعمال بتنظيم "الإخوان"، في القضية رقم 578 لسنة 2025، لاتهامهم بتمويل الإرهاب.

وعاقبت المحكمة المتهمين أشرف صالح، وأحمد لبيب، وإسماعيل رياض بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما قضت بالسجن المؤبد على المتهمين وائل محمد، وأسامة حسن عرابي.

وقررت إدراج المحكوم عليهم، والكيان التابع لهم وهو تنظيم الإخوان، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب انتهاء العقوبة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم تولي والانضمام إلى قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووفقا للتحقيقات، تهدف الجماعة إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، وبث أخبار كاذبة وشائعات، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، مع استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق تلك الأغراض.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.