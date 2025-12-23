احذر.. سيلان اللعاب أثناء النوم يشير لهذه المشكلات الصحية

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر سيلان اللعاب أثناء النوم أمر شائع للغاية، حيث يختلف إنتاج اللعاب خلال اليوم حسب دورة يومية، فعلى الرغم من انخفاضه في الليل وزيادته أثناء النهار، لكنه لا يزال يحدث أثناء النوم، ويلعب دورًا مهمًا في ترطيب الفم والحلق، وبالتالي فإنه أمر مهم للصحة العامة.

أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم

وقد يرتبط سيلان اللعاب بالجفاف والإحساس بالحرج أو رائحة الفم الكريهة، ويحدث نتيجة استمرار الجسم في إنتاج اللعاب أثناء النوم، وعلى الرغم من ذلك، فإن الإفراز المفرط لللعاب ليس علامة صحية ويمكن أن يشير إلى بعض المشكلات الصحية، وهي ما سنوضحها بالتفصيل فيما هو آت

توقف التنفس أثناء النوم

قد يكون الإفراط في سيلات اللعاب والتنفس عبر الفم أثناء الليل علامة على انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب يتوقف فيه التنفس أثناء النوم، وقد تتضمن أعراض هذا الاضطراب الشخير بصوت عالي، وأصوات الاختناق أثناء النوم، والشعور بالتعب خلال النهار، ولأن انقطاع التنفس أثناء النوم اضطراب خطير، فمن الضروري استشارة الطبيب إذا كنت تعتقد أنك تعاني منه.

العدوى والحساسية

إذا كنت تعاني من حساسية أو عدوى، فيمكن أن ينتج الجسم لعاب للتخلص من السموم، وقد يتسبب هذا في سيلان اللعاب، وقد يحدث هذا التفاعل نتيجة بعض العوامل، فإذا كنت تعانى من سيلان الأنف وحكة في العينين وعطاس بالإضافة إلى سيلان اللعاب، من المرجح أن تكون لديك حساسية موسمية، والتي قد تؤدي أيضًا إلى إفراز اللعاب بشكل مفرط وسيلانه.

الحالات العصبية

يوجد بعض الأشخاص الذين يعانون من إفراز اللعاب المفرط، ويمكن أن تكون بسبب تلف في المخ أو سكتة دماغية أو توقف تدفق الدم إلى المخ، ويعد باركنسون هو مرض متقدم يؤثر على الحركة، والعديد من الاضطرابات المعروفة باسم الشلل الدماغي والتي تؤثر على التوازن والحركة، ويمكن أن تجعل هذه الظروف البلع أكثر صعوبة، وإذا كنت تعاني من صعوبة في البلع فقد يسيل لعابك طوال اليوم وأثناء النوم.

الارتجاع المعدي المريئي

يؤدي مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) إلى تلف بطانة المريء عن طريق السماح لمحتويات المعدة بالارتجاع مرة أخرى إلى الأنبوب، ويعتبر عسر البلع والشعور بتكتل في الحلق من الحالات التي قد يسببها الارتجاع المعدي المريئي، ويؤدي هذا الشعور إلى إفراز اللعاب بشكل مفرط.

احتقان الجيوب الأنفية أو التهابات الجهاز التنفسي

بالإضافة إلى ذلك، فيمكن أن تؤدي نزلات البرد الشائعة أو الحساسية أو مشاكل الأنف الأخرى إلى حدوث التهاب في الجيوب الأنفية، وهي الفراغات الهوائية المجوفة في العظام المحيطة بالأنف، ويمكن أن تسبب العدوى أو التهاب الجيوب الأنفية إلى انسداد وتصريف غير مرغوب فيه، مما يؤدي إلى سيلان اللعاب.