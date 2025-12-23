الرياض - كتبت رنا صلاح - مع دخول الشتاء، يحرص الكثيرون على شرب المشروبات الساخنة التي توفر الدفء والراحة، ومعظم هذه المشروبات تكون من الأعشاب لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض والعدوى الموسمية، ويعتبر مشروب الزنجبيل مع القرفة من المشروبات المهدئة والمريحة، خصوصا عند تناوله قبل النوم.

من مطبخك.. تناول هذا المشروب قبل النوم يصنع المعجزات لجسمك

تناول الزنجبيل مع القرفة قبل النوم

يمنحك تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة قبل النوم الكثير من الفوائد الصحية، ومن خلال فقرات المقال القادمة سنتعرف على 6 أسباب تجعل مشروب الزنجبيل والقرفة جزءًا أساسيًا من روتينك الليلي.

يعزز النوم بشكل أفضل

تتمتع كل من القرفة والزنجبيل بخصائص يمكن أن تساعد على تحسين جودة النوم، حيث يحتوي الزنجبيل على مركبات تعمل على استرخاء العضلات وتقليل التوتر في الجسم، في حين تعمل القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع التقلبات التي قد تعطل النوم، ويمكن ان يساعد تناول هذا المشروب قبل النوم في تهدئة الجسم، وبالتالي يوفر لك بنوم هادئ بسهولة أكبر.

يدعم الهضم

تتميز القرفة والزنجبيل بفوائدهما الهضمية، فالزنجبيل معروف بقدرته على تخفيف الغثيان وتعزيز عملية الهضم، في حين تساعد القرفة على تهدئة المعدة ودعم الجهاز الهضمي، وقد يفيد تناول هذا المشروب قبل النوم إذا كنت قد تناولت وجبة ثقيلة أو حارة، إذ يساهم في تحسين الهضم ومنع الانتفاخ أو عسر الهضم الذي قد يعطل نومك، كما تساعد القرفة على تقليل الانتفاخ، وتحفز الإنزيمات الهضمية، التي تخفف من عسر الهضم وتهدئ بطانة المعدة وتقلل من الانزعاج.

يقلل الالتهابات

تتمتع القرفة والزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات، إذ يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول، المعروفة بقدرتها على تقليل الالتهاب وتخفيف الألم، كما تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة تساهم في مكافحة الالتهاب وتعزيز الصحة العامة، ويساعد شرب الزنجبيل والقرفة قبل النوم على إصلاح جسمك والتعافي أثناء النوم، وبالتالي يقلل من آثار الالتهاب، وخاصة في المفاصل والعضلات.

يعزز المناعة

كما تتميز القرفة والزنجبيل بخصائص تعزز جهاز المناعة، فالزنجبيل معروف بقدرته على مكافحة العدوى وتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، وتحتوي القرفة على مركبات تعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين الدورة الدموية، وبالتالي يعزز المناعة بشكل أكبر، ويساهم تناول هذا المشروب في الليل في تقوية جهاز المناعة، خاصة خلال الأشهر الباردة أو عندما تشعر بالتعب.

يساعد في تخفيف التوتر

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الزنجبيل والقرفة بخصائص مهدئة طبيعية، ويساعد الزنجبيل على تقليل التوتر والقلق عن طريق تعزيز الاسترخاء، حيث يمكن لرائحة القرفة الدافئة أن يكون لها تأثير مهدئ على العقل، ويمكن أن يساعد تناول مشروب الزنجبيل والقرفة قبل النومعلى الاسترخاء وتهدئة أفكارك والاستعداد لنوم هادئ ليلاً.

ينظم مستويات السكر في الدم

تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم، إذ توازن نسبة السكر في الدم طوال الليل، ومنع الارتفاعات أو الانخفاضات المفاجئة التي قد تؤثر على مستويات الطاقة والنوم، في حين يعمل الزنجبيل على إدارة سكر الدم بشكل صحي، وبالتالي فإن تناول مشروب الزنجبيل والقرفة قبل النوم قد يكون علاجًا طبيعيًا مفيدًا لهم، فهو يحسن حساسية الأنسولين ويعمل على خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لإدارة مرض السكري.