الهلال الأحمر: توزيع أكثر من 7.8 مليون سلة غذائية لغزة بقافلة «زاد العزة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - أكدت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن جهود الهلال الأحمر في إطار مبادرة «قمة هنية» من مصر إلى غزة شملت إعداد وتوزيع وجبات ساخنة وجافة، وخبز، وسلال غذائية للمتضررين من الأزمة، موضحة أن الدعم يتم تنفيذه من داخل المطبخ الإنساني التابع للهلال الأحمر في شمال سيناء.

وأوضحت أمال إمام أن أهم ما تضمنته قوافل «زاد العزة» خلال الفترة الأخيرة شمل أكثر من 7.8 مليون سلة غذائية، 1.2 مليون شكارة دقيق، و1.16 مليون عبوة لبن أطفال، في إطار حرص الهلال الأحمر المصري على تلبية احتياجات الأسر في غزة بشكل عاجل ومنظم.

قوافل زاد العزة

وأضافت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن القوافل مستمرة في الوصول إلى المتضررين، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية، مؤكدة أن الهدف هو تقديم المساعدات الإنسانية بشكل يحفظ كرامة المستفيدين ويخفف من آثار الأزمة على الأسر المحتاجة في قطاع غزة و أن الجهود الإنسانية لمتضرري الأزمة في غزة شملت توزيع مستلزمات طبية وأدوية لتلبية احتياجات المرضى والمستشفيات المحلية بشكل عاجل ومنظم وأن ما تم توزيعه يشمل أكثر من 1.4 ألف طن أدوية ومستلزمات طبية، و1.9 مليون حقيبة نظافة شخصية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام الهلال الأحمر المصري بالدعم المستمر للشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية كما أن الهدف من هذه القوافل هو تقديم الدعم الصحي والوقائي بشكل يحفظ كرامة المستفيدين ويخفف من آثار الأزمة على الأسر في قطاع غزة.