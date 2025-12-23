الرياض - كتبت رنا صلاح - يتبع الكثير من الأشخاص نظام غذائي متوازن أو المشي من أجل التخلص من دهون الطبقة السطحية، ومع ذلك، فإن الدهون الحشوية أو ما يعرف بالكرش تعتبر الأصعب في التخلص منها، حيث أن هذا النوع من الدهون يتراكم في عمق تجويف البطن حول أعضاء حيوية كالكبد والبنكرياس والأمعاء، وبالتالي فإنه مرتبطاً بمشكلات صحية خطيرة، مثل أمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني وغيرها من الأمراض المزمنة، كما أن ممارسة الرياضة تساعد في محاربة هذه الدهون، لكن الطريقة الأكثر طبيعية وفعالية للتخلص من الدهون الحشوية هي تناول أنواع معينة من الأطعمة.

إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً

ومن جانبه، أوصى الدكتور سوراب سيثي، طبيب الجهاز الهضمي المدرب في جامعات هارفرد وستانفورد ومعهد الطب الهندي AIIMS، الذي يتابعه أكثر من 1.4 مليون شخص عبر منصة إنستجرام، بضرورة تناول 7 أطعمة ومشروبات يوميًا لمكافحة هذه الدهون، وهي:

الشاي الأخضر

أشار “سيثي”، إلى أن مادة EGCG التي توجد في الشاي الأخضر تساهم في تعزيز عملية أكسدة الدهون وتستهدف الدهون الحشوية، ولمن لا يحب تناول الشاي الأخضر، يمكنهم شرب القهوة كخيار بديل.

ووفقًا لما كشفته دراسة نُشرت عام 2012، فإن تناول مكملات الشاي الأخضر الغنية بالكاتشين لمدة 12 أسبوعًا ساعد على تقليل مساحة الدهون الحشوية عند الذين يعانون من ارتفاعها.

الأفوكادو

كما أوضح “سيثي”، أن الأفوكادو يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة والألياف القابلة للذوبان، والذين يساعدان على تنظيم مستويات الأنسولين وتقليل الشعور بالجوع، مما يتسبب في خفض الدهون.

وبحسب دراسة أُجريت عام 2021 في جامعة إلينوي، فإن تناول حبة أفوكادو كل يوم ضمن نظام غذائي متوازن ساعد النساء على التخلص من دهون البطن الحشوية بشكل ملحوظ.

الخضراوات الورقية

تساعد الألياف ومضادات الأكسدة التي توجد في الخضراوات الورقية والصليبية على تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، كما كشفت دراسة نشرت عام 2014، إن تناول الخضراوات الخضراء ارتبط بانخفاض تراكم دهون الكبد والدهون الحشوية، وكذلك تحسين حساسية الأنسولين لدى الشباب اللاتينيين.

الأسماك الدهنية

بالإضافة إلى ذلك، أوصى الطبيب، بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين التي تحتوي على أحماض أوميغا-3 فهي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتستهدف الدهون العميقة في منطقة البطن، ومشيرًا إلى أن الجوز وبذور الكتان يعتبران خيارين جيدان للذين يتبعون الأنظمة الغذائية النباتية.

وقد أظهرت دراسة نُشرت عام 2019، أن للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة لها تأثيرات إيجابية في تقليل الدهون الحشوية لدى الفئران البدينة.

زيت الزيتون البكر الممتاز

ويساعد زيت الزيتون البكر الممتاز، لاحتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة والبوليفينولات، على خفض الدهون الحشوية وتحسين مؤشرات الصحة العامة.

فقد أشارت دراسة نُشرت عام 2020، إلى أن تناول مكملات زيت الزيتون لمدة شهرين تسبب في انخفاض كبير في مؤشرات الكبد الدهني ووزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم.

الزبادي اليوناني

كما يعتبر الزبادي اليوناني العادي وغير المحلى مصدرًا غنيًا بالبروتين والبروبيوتيك، وبالتالي فإنه غذاءً جيدًا لتحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الدهون، وقد كشفت دراسة نُشرت عام 2015 أن تناول الزبادي ارتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم ودهون الجسم.

التوت الأزرق

ويتميز التوت الأزرق بغناه بالأنثوسيانين، الذي يساهم في تحسين حساسية الأنسولين ويقلل دهون البطن حتى دون الالتزام بحمية صارمة، ووفقًا لـ دراسة نُشرت عام 2022 فإن التوت الأزرق يحتوي على مجموعة قوية من مضادات الأكسدة، بما فيها الأنثوسيانين والمركبات الفينولية.