مصر تدعو إلى خفض التصعيد فى سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - تتابع مصر ببالغ القلق ما يشهده الشمال السورى، وخاصة منطقة حلب، من اشتباكات وتطورات ميدانية متسارعة، وما يصاحبها من أعمال عنف وترويع للمدنيين، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار سوريا الشقيقة.

تأكيد مصري على ضرورة حماية المدنيين

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، الأهمية البالغة لخفض التصعيد ووقف مظاهر العنف وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين، وصون أمن سوريا الشقيقة ووحدة أراضيها.

القاهرة تشدد على الحل السياسي للأزمة السورية

وشددت مصر على أن الحل المستدام للأزمة السورية يظل رهنا بعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار، وتراعي مصالح جميع مكونات الشعب السوري، في إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها.