فصل التيار الكهربائى عن موقع انهيار عقار من 4 طوابق فى إمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 01:25 مساءً - فصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى عن موقع انهيار عقار فى منطقة إمبابة، لتسهيل عمليات رفع الركام، وإجراء عمليات البحث عن أى اشخاص .

كان عقار سكني مكون من 4 طوابق انهار بمنطقة إمبابة وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالى بانهيار عقار فى إمبابة، حيث انتقل رجال المباحث والحماية الي موقع الحادث وجارى حصر ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج أن وجد، بينما تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.