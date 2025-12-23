الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس البعد الإنساني لرؤية المملكة 2030، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن إلغاء رسوم المرافقين 2025 لعدد من الفئات والجنسيات المقيمة داخل المملكة . ويأتي هذا القرار بعد دراسة شاملة امتدت لسنوات، ليجسد سياسة الدولة القائمة على التوازن بين العدالة الاجتماعية والنظام العام، وتعزيز روح التكافل الإنساني سرتمق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ماهي الجنسيات الجديدة المعفية من رسوم المرافقين نهائيا في السعودية .. من هم؟

لم يكن قرار إلغاء رسوم المرافقين إجراءً اقتصاديًا بحتًا، بل جاء ليعبّر عن رؤية سامية تراعي أوضاع المقيمين الذين يواجهون صعوبات مالية أو اجتماعية. فالسياسة السعودية لا تنظر إلى النظام كأداة صارمة، بل كمنظومة متوازنة تجمع بين الرحمة والعدل، لتؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تنمية مستدامة تضع الإنسان في محور الاهتمام.

قرار ملكي يعكس إنسانية الدولة

هذا القرار يأتي في سياق متكامل مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع متكافل، مزدهر، ومتوازن يراعي ظروف جميع الفئات دون الإخلال بسيادة القانون.

الفئات والجنسيات المشمولة بقرار الإعفاء

بحسب ما أوضحته الجوازات السعودية، فإن الفئات المعفاة من رسوم المرافقين لعام 2025 تم اختيارها بعد دراسة دقيقة لكل حالة على حدة، بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا ومراعاة أوضاعها القانونية والاجتماعية. وتشمل قائمة الإعفاء ما يلي:

المقيمون الفلسطينيون في السعودية، نظرًا لأوضاعهم السياسية والإنسانية الخاصة.

حاملو الوثائق المصرية الذين لا يحملون الجنسية المصرية.

المنتمون لاتحاد ميانمار المقيمون في المملكة.

الأطفال دون سن الثامنة عشرة، بغض النظر عن جنسية والديهم.

أبناء المواطنات السعوديات من أزواج غير سعوديين، حفاظًا على الروابط الأسرية.

ذوو الأصول التركستانية الذين يواجهون تحديات قانونية ومعيشية.

العاملون في المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد موظفيها أربعة أفراد.

النساء غير المتزوجات (العزباوات) اللاتي لم يبلغن سن الزواج.

حاملو جنسية البلوشي المقيمون في المملكة منذ سنوات طويلة.

النظام السعودي يجمع بين الرحمة والعدالة

يبرز من خلال القرار أن النظام السعودي لا يقوم على الصرامة وحدها، بل يدمج بين الالتزام بالقانون والبعد الإنساني في تطبيقه. فالمملكة تسعى من خلال إلغاء رسوم المرافقين لبعض الفئات إلى دعم الأسر التي عاشت لعقود على أرضها وأسهمت في نهضتها، لتؤكد أن القيم الإنسانية جزء أصيل من سياساتها.

هذه الخطوة تعيد الاعتبار لفئات لطالما واجهت ظروفًا صعبة دون صوت مسموع، لتصبح اليوم جزءًا من رؤية شاملة تحتضن الإنسان وتكرّس العدالة الاجتماعية.

موقف الجوازات السعودية من غير المشمولين بالإعفاء

وفي المقابل، شددت المديرية العامة للجوازات على أن المقيمين الذين لا تشملهم قوائم الإعفاء لا يزالون ملزمين بسداد رسوم المرافقين وفق النظام المالي المعتمد. ويأتي ذلك ضمن برنامج المقابل المالي الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الموارد.

غرامات تأخير سداد رسوم المرافقين

أكدت الجهات الرسمية أنه سيتم تطبيق غرامات محددة على المتأخرين في سداد الرسوم، وجاءت العقوبات كما يلي:

غرامة بقيمة 500 ريال سعودي عند التأخر للمرة الأولى.

غرامة بقيمة 1000 ريال سعودي عند التأخر للمرة الثانية.

غرامة 1000 ريال سعودي مع إمكانية الترحيل عند التكرار للمرة الثالثة أو أكثر.

ختامًا: إلغاء رسوم المرافقين 2025 خطوة إنسانية ضمن رؤية المملكة

يمثل قرار إلغاء رسوم المرافقين 2025 نموذجًا واقعيًا على توازن السياسة السعودية بين الحفاظ على النظام ودعم الجانب الإنساني. فهو قرار يفتح باب الأمل أمام فئات كانت تعيش تحت ضغوط مالية واجتماعية، ويعكس رؤية قيادة تسعى لأن يكون الإنسان أولاً في كل سياساتها وقراراتها.