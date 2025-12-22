الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت أمانة المدينة المنورة عن انطلاق مشروع تطويري شامل يهدف إلى إزالة الأحياء العشوائية وتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة في المدينة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 . ويستهدف المشروع تنظيم المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، وتوفير بيئة سكنية آمنة وحديثة لجميع السكان زظحزذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أمانة المدينة المنورة تطلق خطة شاملة لإزالة الأحياء العشوائية .. اين ستكون؟

الأحياء المستهدفة بخطة الإزالة

حددت أمانة المدينة المنورة قائمة الأحياء المشمولة بخطة الإزالة لتطوير المناطق العشوائية، وتشمل:

حي المغيسلة: أحد الأحياء التاريخية التي تحتاج إلى ترميم مستمر نتيجة تأثير العوامل البيئية، وسيشمل التطوير تحسين المرافق العامة والبنية التحتية.

حي الأصفرين: يفتقر إلى بنية تحتية متكاملة، وسيتم العمل على إعادة هيكلة شاملة لتحسين الخدمات الأساسية وجودة المعيشة.

حي الدويمة: ستجرى فيه أعمال تجديد شاملة تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى تطوير الطرق والمرافق العامة.

حي المصانع: يشمل المشروع فيه ترميمات كبرى وإعادة تأهيل المباني والبنية التحتية لتوفير بيئة سكنية آمنة ومتطورة.

حي التعلة: سيتم إعادة هيكلة الحي بالكامل، مع تطوير المرافق العامة وتوفير الخدمات الأساسية لسكانه.

كيفية الاستعلام عن الأحياء المزالة

يمكن للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن الأحياء المشمولة بخطة الإزالة بكل سهولة عبر بوابة أمانة المدينة المنورة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

زيارة بوابة أمانة المدينة المنورة

اختيار خدمة تطوير المناطق العشوائية

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد

اختيار الاستعلام عن الأحياء العشوائية المزالة

تحديد الموقع المطلوب على الخريطة

الضغط على تأكيد النقطة لعرض جميع المعلومات المتعلقة بخطة الإزالة والخدمات الجديدة في المنطقة

تأثير المشروع على جودة الحياة في المدينة

يهدف هذا المشروع الطموح إلى تحويل الأحياء العشوائية إلى مناطق حضرية متطورة، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحسين المرافق العامة، ويعزز من تنظيم الحركة حول المسجد النبوي، ويخلق بيئة سكنية آمنة للمتواجدين والزوار على حد سواء.