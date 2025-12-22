الرياض - كتبت رنا صلاح - نحتاج دائما إلى تنظيف أجسامنا، فهذا لا يتطلب برامج التخلص من السموم أو المكملات الغذائية باهظة الثمن، فيمكنك تحقيق ذلك بسهولة عن طريق تناول مجموعة من المشروبات على معدة فارغة بشكل يومي، ولهذا نقدم لكم اليوم 3 مشروبات للتخلص من السموم، فضلا على ذلك يمكن أن تساهم هذه المشروبات في إنقاص الوزن عند دمجها في نظام غذائي متوازن.

سريعة وفعالة.. 3 مشروبات طبيعية لطرد السموم من الجسم.. مفعولها لا يصدق

مشروب الطماطم للتخلص من السموم

الطماطم من الخضروات التي تتميز بخصائص مدرة للبول وتساعد على إنقاص الوزن، ويحتوي كل كوب من هذا العصير على 250 مليلترًا ويحتوي على حوالي 30 سعرًا حراريًا، ولكي يتم تحضير مشروب الطماطم نحتاج للآتي:

150 مل من عصير الطماطم الطبيعي المحضر مسبقًا

25 مل من عصير الليمون

مياه

كيفية التحضير

يتم وضع المكونات جميعها في كوب، ثم يتم الخلط بينهم ومن ثم يتم تناوله مع الثلج، ولأن هذا المشروب يحتوي على فيتامين سي، فيمكن تخزينه في وعاء محكم الغلق ووضعه في الثلاجة لمدة تصل إلى 6 ساعات.

الليمون والبرتقال والخس

هذا المزيج يساعد على إخراج السوائل الزائدة في الجسم، وذلك بفضل غناه بالماء والألياف، كنا يساعد على التحكم في الجوع، مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام وفقدان الوزن، تحتوي كل حصة (250 مل) على حوالي 110 سعرات حرارية، حيث نحتاج للمكونات التالية:

عصير ليمونة واحدة

عصير برتقالتين

6 أوراق خس

½ كوب ماء

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط نقوم بوضع جميع المكونات ثم يتم خفقها جيدا ثم نصفيه ويتم تناوله ويفضل بدون محليات، يمكن تحضير هذا العصير وتخزينه في زجاجة أو وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى 6 ساعات.

عصير البطيخ والزنجبيل

البطيخ من أبرز الفواكه المليئة بالماء وبذور الكتان كما أنه غني بالألياف، لذلك يعالج الانتفاخ والتحكم في الشهية، تحتوي كل حصة (250 مل) على حوالي 130 سعرة حرارية، ولكى يتم تناوله نحتاج للآتي:

2 شريحة من البطيخ الخالي من البذور

1 ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

طريقة التحضير:

يتم خلط جميع المكونات في الخلاط حتى تمتزج جيدًا، ثم نصفيها ونشربيها دون تحلية، يمكن تخزين مشروب الديتوكس هذا في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة تصل إلى 6 ساعات.