الرياض - كتبت رنا صلاح - الاستيقاظ أثناء الليل للحاجة إلى الذهاب إلى الحمام أمر شائع، ومع ذلك، حذر أحد الخبراء من أنه إذا حدث ذلك بانتظام عدة مرات في الليلة، فقد تحتاج إلى طلب المشورة الطبية، ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، من الطبيعي أن يذهب الشخص إلى الحمام حتى ثماني مرات خلال النهار ومرة أو مرتين خلال الليل، لكن إذا زاد التكرار عن ذلك، فقد يكون الأمر مؤشرًا على حالة تعرف باسم التبول الليلي، والتي قد تكون علامة على مشكلات صحية خطيرة.

"لو بتصحى من عز نومك كتير".. اعرف سبب الاستيقاظ ليلا للذهاب إلى الحمام

التبول الليلي

يمكن أن تكون كثرة التبول إشارة إلى إصابتك بمرض السكري، والذي يمكن أن يحدث في أي عمر، وتتضمن الأسباب الأخرى لفرط نشاط المثانة ما يلي:

عدوى المسالك البولية

تضخم البروستاتا عند الرجال في منتصف العمر وكبار السن

تورم والتهاب مجرى البول

التهاب المهبل

مشاكل متعلقة بالأعصاب.

إذا كنت تعاني من التبول الليلي المرتبط بأي من هذه المشكلات، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.

الأسباب المحتملة للتبول الليلي

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة كاثرين هول في مقالها لموقع Happy Beds، عن الأسباب المحتملة للتبول الليلي وطريقة منعه، وهي كما يلي:

وضعية نومك

بالسنبة لـ وضعيات النوم، ذكرت هول إن النوم على جانبك هو أفضل طريقة للنوم، ووجدت دراسات بأن هناك صلة بين تحسين أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم وتحسين أعراض فرط نشاط المثانة، مما يقلل مرات الذهاب إلى المرحاض.

الشرب

يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الماء قبل النوم إلى التبول أثناء الليل، إلا أن هذا لا يعني أنه ينبغي عليك أن تجفف نفسك، ولذلك يجب عدم شرب الكثير من الماء قبل النوم بساعتين تقريبًا، وأيضًا الحد تحد فرص الاستيقاظ أثناء الليل.