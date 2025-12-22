صحف العالم تتحدث عن ثنائية المغرب ضد جزر القمر فى أمم أفريقيا .. ماذا قالت ؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - افتتح منتخب المغرب مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025 بفوز مهم على منتخب جزر القمر بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب "مولاي عبدالله"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

ولفت هذا الفوز اهتمام وسائل الإعلام الدولية، التي تناولت المباراة بتفاصيلها الفنية والتكتيكية، حيث كتب موقع "البطولة" المغربي، "المنتخب المغربي يستهل رحلته في كأس أفريقيا بانتصار على جزر القمر (2-0)".

أما صحيفة "المنتخب" المغربية، فعنونت، "ثنائية الأسود تطيح بجزر القمر في افتتاح الكان"، وقالت "بدأ المنتخب المغربي المباراة بضغط متقدم، قابلته استماتة كبيرة من دفاع جزر القمر، وكانت 10 دقائق كافية لينال الأسود فرصة حقيقية للتسجيل بعدما حصلوا على ضربة جزاء انبرى لها سفيان رحيمي وأضاعها بشكل غريب".

وأضافت، "لم تكن ضربة الجزاء الضائعة هي العامل الوحيد الذي أثر سلبا على نفسية اللاعبين وزاد من حجم الضغوطات عليهم، إذ سرعان ما جاء العامل المؤثر الثاني بإصابة العميد سايس وتم تغييره اضطراريا في الدقيقة 19، ورغم اندفاع الأسود خلال الشوط الأول الكبير بحثا عن هدف السبق، لم يتمكنوا من التسجيل، وهو نال من ثقتهم بعض الشيء من حجم الضغوطات عليهم، وغالبا ما أوقعهم ذلك في التمرير الخاطئ، وتدنى مستوى الأداء الهجومي الذي لم يكن يبشر بالخير".

واختتمت: "راهن منتخب المغرب الشوط الثاني لفك لغز الاستعصاء الذي عانوا منه طيلة الشوط الأول، وهو ما تحقق بثنائية إبراهيم دياز وأيوب الكعبي الذي سجل هدفاً من مقصية رائعة".

صحف العالم تتحدث عن فوز المغرب بأمم أفريقيا

في المقابل، رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المباراة كانت صعبة في بدايتها، مشيرة إلى ضياع ركلة جزاء للمغرب، لكنها أشادت بالتحسن التكتيكي للفريق خلال الشوط الثاني وبقدرته على فرض أسلوبه والسيطرة على الأداء الجماعي.

أما وكالة "الأسوشيتد برس" فقد أبرزت الأهداف الجميلة التي شهدتها المباراة، ولا سيما الهدف الرائع لأيوب الكعبي الذي وصفته الصحيفة بأنه أبرز لقطة في اللقاء، وأكدت الوكالة أن الفوز منح المغرب دفعة معنوية قوية قبل مواجهاته المقبلة في البطولة.

كما اعتبرت Premium Times النيجيرية أن النتيجة تؤكد مكانة المغرب كأحد أبرز المرشحين للقب، مع التركيز على التنظيم الجيد واستحواذ الفريق على الكرة، وهو ما أعطى الفريق أفضلية كبيرة رغم صلابة دفاع جزر القمر وتألق حارسه.