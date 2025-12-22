مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 01:29 مساءً - وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأكد التقرير للبرلمانى للجنة الرياضة بالمجلس، أن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي."

ونص مشروع القانون على:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (ج) من المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، النص الآتي:

ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المعنية بشنون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتخطر النقابة بذلك.

كما تستبدل من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه العبارتان الأتيتان:

١ - عبارة المهن الرياضي بعبارة مهن التربية الرياضية الواردة في البند (ز) من المادة (٤).

٢ - عبارة المهن الرياضية بعبارة مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانيالواردة في المادة (٩٠).