وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وكوريا الجنوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 02:23 مساءً - عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع السيد يو هان-كو، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية، بحضور السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والوزير مفوض أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار.

بحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، وآليات دفع التعاون الاقتصادي المشترك نحو آفاق أرحب.

واستعرض الجانبان الخطط المستقبلية المتعلقة بمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الخطيب إن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لمصر في نوفمبر الماضي فتحت المجال لمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، داعيًا إلى ضرورة استغلال الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية في تعزيز حجم التجارة البينية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وفق آليات وتوقيتات محددة.

وأكد الخطيب أن مصر تولي اهتمامًا كبيراً بالتوصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، مرحبًا بتوقيع إعلان مشترك بشأن الاتفاقية خلال الفترة المقبلة بعد إتمام دراسات الجدوى وإنهاء المناقشات مع القطاع الخاص والحصول على الموافقات اللازمة لتوقيع الإعلان.

ونوه الخطيب عن المزايا التي تتمتع بها مصر من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمناخ الاستثماري الآخذ في التحسن، وأشار إلى وجود أكثر من ٢٠٠ شركة كورية تعمل في السوق المصري، مطالبًا بإعادة إحياء اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين كأداة فاعلة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

من جانبه، أشاد السيد يو هان-كو، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية، بالعلاقات المتميزة والآخذة في التطور بين بلاده ومصر، مؤكدًا أن تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع مصر يمثل أهمية كبرى لكوريا الجنوبية.

وقال يوهان-كو إن بلاده بدأت في اتخاذ الإجراءات الضرورية على المستوى المحلي للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع مصر، موضحًا أن هذه الإجراءات أحدثت زخمًا في مجتمع الأعمال الكوري الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بهذه الاتفاقية وما ستمثله من نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

ودعا الوزير الكوري الجنوبي إلى تبادل الوفود الرسمية والزيارات من مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، كما اقترح عقد منتدى أعمال مصري - كوري خلال الفترة المقبلة يساهم في دفع مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية ويبحث فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكات الدولية مع الاقتصادات الكبرى.