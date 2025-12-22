العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 ديسمبر 2025 03:23 مساءً - أفاد الجيش الإسرائيلي، الإثنين، بقصف عدة أهداف تابعة لحزب الله في صيدا بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في منصة "إكس": "هاجم الجيش قبل قليل عددا من العناصر الأرهابية من حزب الله الإرهابي في منطقة صيدا بجنوب لبنان".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على صيدا بلغت 3 قتلى.

وتصر إسرائيل على أن نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لأي سلام دائم في لبنان.

وقد تعهدت الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، بدءا من جنوب البلاد، إلا أن تل أبيب تشكك في فعالية الجيش اللبناني لإنجاز هذا الأمر، فيما رفض حزب الله مرارا التخلي عن سلاحه.

وكان عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام دعا، خلال زيارته لإسرائيل الأحد، إلى استئناف العمل العسكري ضد حزب الله إذا لم يتخل عن سلاحه.

وصرح: "إذا رفض حزب الله التخلي عن سلاحه الثقيل، سيكون علينا أن ننخرط في عمليات عسكرية بالتعاون مع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة... للقضاء على حزب الله".