الرياض - كتبت رنا صلاح - بالتزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية وبدء المراجعات والتركيز لتحقيق التفوق، تفضل العديد من الفتيات إلى الاهتمام بمظهرهم، حيث يساعدهن ذلك على التركيز خلال أوقات المذاكرة، ومن أكثر ما تهتم به الفتيات هو تصفيف شعرهن بطريقة تحافظ على مظهره من الهيشان، مع الحفاظ عليه لامعًا ورطبًا، لذا، يبحثن عن تسريحات شعر سهلة وسريعة لا تستغرق وقتًا طويلاً في التصفيف، وفي السطور التالية سنعرض لكم 5 تسريحات شعر بسيطة يمكن تصفيفها قبل المذاكرة أو في أيام الامتحانات.

هتخليكي تركزي في امتحاناتك.. 5 تسريحات شعر عملية مناسبة لأيام الامتحانات

تعتبر تسريحة ذيل الحصان من أكثر التسريحات المعتادة والسرعة، فهي تحافظ على الشعر وتمنع الهيشان، مما يجعله محتفظًا بترطيبه وملمسه الناعم، وتعتبر هذه التسريحة خيارًا رائعًا لأوقات المذاكرة.

ذيل حصان مقلوب

تتميز هذه التسريحة بشكلها الجمالي مع خطوات بسيطة، كل ما عليكِ فعله هو جمع شعرك وربطه على شكل ذيل حصان، ثم قلبه للداخل وسحبه من الداخل، وتركه منسدلًا.

ذيل حصان بأربطة متكررة

هذه التسريحة تمنح الشعر مظهر جمالي وتحافظ على ترطبيه خلال فترات المذاكرة، حيث يمكنك القيام بها من خلال ربط الشعر على شكل ذيل حصان، ثم تقسيمه إلى أجزاء وربط كل جزء برباط للشعر من الأعلى للأسفل.

كحكتين

يفضل بعض الفتيات تقسيم الشعر إلى جانبين وربط كل جزء ولفه على شكل كحكة، هذه التسريحة تساعد على إبقاء الشعر مرتب بعيد عن الوجه، مما يسهل التركيز أثناء المذاكرة.

تسريحة نصف الشعر لأعلى

تقوم بعض الفتيات التي لا تفضل ربط شعرهن في الاتجاه إلى تصفيف الشعر نصف لأعلى لجمعه وربطه حتى لا ينسدل على الوجه أثناء المذاكرة أو أيام الامتحانات، وتركه منسدلاً مع الجزء المتبقي من الشعر، فهذه من تسريحات الشعر الجميلة التي تفضلها الفتيات.