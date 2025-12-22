العالم اليوم - فيديو.. زهران ممداني يشاهد افتتاح "الكان" في نيويورك

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. زهران ممداني يشاهد افتتاح "الكان" في نيويورك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 ديسمبر 2025 05:15 مساءً - شاهد عمدة مدينة نيويورك المنتخب حديثا، الديمقراطي زهران ممداني، مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب وجزر القمر، الأحد، في أحد المطاعم المغربية بالمدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ممداني وهو يستمتع بالعديد من الأطباق المغربية في أحد المطاعم في نيويورك، رفقة الجماهير المغربية الحاضرة لمشاهدة مباراة "أسود الأطلس" وجزر القمر.

وذكر حساب المطعم الذي نشر الفيديو: "تشرفنا باستقبال زهران ممداني خلال مباراة المغرب، شخص رائع من أكثر الأشخاص تواضعا، شاهد المباراة مع الجميع، يبتسم، يضحك، يشارك فرحة صديقه، كأننا عائلة واحدة، لا كبرياء، فقط طاقة إيجابية واحترام للثقافة والناس".

وأظهر مقطع الفيديو ممداني وهو يلتقط صورا مع رواد المطعم ويبتسم ويضحك معهم، ويتشارك معهم أكل الطاجين المغربي وبعض الأكلات المغربية الأخرى ذائعة الصيت عالميا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، وحظي بالمئات آلاف المشاهدات والإعجابات والتعليقات.

والأحد، فاز "أسود الأطلس" على جزر القمر بهدفين دون مقابل في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها 35.

وافتتحت المنافسة على ملعب مولاي عبد الله بالرباط بحضور ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن.

وافتتح إبراهيم دياز التسجيل في الدقيقة 55، وضاعف أيوب الكعبي النتيجة في الدقيقة 74 من ضربة مقصية مزدوجة، ليحقق أسود الأطلس أول 3 نقاط في البطولة، التي يمنون النفس في نيل كأسها بعد أيام فقط من حصد لقب بطولة كأس العرب في قطر.