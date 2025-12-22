الرياض - كتبت رنا صلاح - وفقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب والخروج من جمهورية مصر العربية، أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق قرارين بإبعاد سوري وأردني لأسباب تتعلق بالأمن القومي والصالح العام المصري.

ترحيل أردني وسوري من مصر لأسباب أمنية

وكلف الوزير مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرارين.

ونص القرار على إبعاد المواطن السوري خليل إبراهيم الغروي (مواليد 16 أكتوبر 1980) من أراضي الجمهورية، استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 ومذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 13 نوفمبر 2025، وذلك بناءً على اعتبارات تتعلق بالصالح العام.



كما نص القرار الثاني على إبعاد المواطن الأردني إبراهيم حسن أحمد أبو طماعة (مواليد 22 ديسمبر 2000) خارج البلاد لنفس الأسباب، وبناءً على القانون رقم 89 لسنة 1960 وذات المذكرة المؤرخة 13 نوفمبر 2025.



وأُمر بـتنفيذ القرارين فورًا، ونشرهما في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع المصرية)، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.