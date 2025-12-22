أخبار اليمن : صنعاء تحذّر: هذا الحليب فيه سمٌ قاتل للأطفال

صنعاء تحذّر: هذا الحليب فيه سمٌ قاتل للأطفالأصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، إعلاناً تحذيرياً بشأن منتج حليب أطفال (تركيبة غذائية كاملة للأطفال) يحمل العلامة التجارية ByHeart، أمريكي المنشأ، بعد ثبوت تلوثه ببكتيريا خطرة من نوع Clostridium botulinum، لما قد يسببه من مخاطر صحية، وتسمم غذائي لدى الأطفال.

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها، أن التحذير يأتي في إطار دورها الرقابي للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.. مؤكدة أن المنتجات الأمريكية تعتبر مُقاطَعة وممنوع دخولها إلى السوق اليمنية، إلا أن الهيئة تصدر هذا التنبيه لضمان عدم تداول أي كميات قد تكون دخلت بطرق غير رسمية، أو جرى شراؤها عبر وسائل مختلفة.

ودعت جميع المستهلكين إلى التحري وعدم شراء هذا المنتج أو أي منتجات أمريكية المنشأ، وسرعة إبلاغ الهيئة في حال العثور على أي عبوات منه، أو الاشتباه بوجودها في الأسواق، وذلك عبر الرقم المجاني 8001222، أو عبر أرقام الجهات الرقابية الميدانية 174 أو 01277038.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال والمستهلكين.. داعية التجار والباعة إلى الالتزام بالتعليمات ومنع تداول أي منتجات مخالفة أو مجهولة المصدر.