تعرف على سبب فرمان توروب بخوض الأهلى مباراة غزل المحلة بفريق الشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 08:23 مساءً - قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب خوض مباراة غزل المحلة في الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر والمقرر لها مساء الثلاثاء بفريق من الشباب بالكامل.

ويأتي هذا القرار بسبب رغبة توروب في إراحة الصف الثاني من اللاعبين قبل خوض مباراة المصرية للاتصالات المقرر لها مساء السبت المقبل بدور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن تضم قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة كل من: محمد سيحا وحازم جمال وحسين الشحات ومصطفى العش وأحمد عابدين ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم، وإبراهيما كاظم ومهند الشامي ومحمد رأفت وهشام مصطفى وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي ومحمود لبيب.

ويرغب توروب في منح الفرصة كاملة لفريق الشباب للوقوف علي العناصر التي تستطيع المشاركة مع الفريق الأول خلال الفترات المقبلة.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويح بلقبها بعد ارتفاع العائد المادى لها.

موعد مباراة الاهلى أمام غزل المحلة فى كأس عاصمة مصر

مباراة الأهلى وغزل المحلة تقام فى الخامسة مساء غداً الثلاثاءضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بكأس عاصمة مصر.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

الأهلي ضد المحلة الثلاثاء 23 ديسمبر 5:00 مساءً

الأهلي ضد المقاولون الثلاثاء 30 ديسمبر 8:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو السبت 10 يناير 8:00 مساءً

الأهلي ضد طلائع الجيش الخميس 15 يناير 8:00 مساءً