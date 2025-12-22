العالم اليوم - ضحايا وقصف ونزوح.. ماذا يحدث في حلب السورية؟

انتم الان تتابعون خبر ضحايا وقصف ونزوح.. ماذا يحدث في حلب السورية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 ديسمبر 2025 09:27 مساءً - شهدت مدينة حلب شمالي سوريا، الإثنين، اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ونزوح آخرين، جراء اشتباكات بين القوات السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأفادت وكالة "سانا" للأنباء نقلا عن مديرية الصحة في محافظة حلب بمقتل "مدنيين" اثنين، و"إصابة 8 بجروح" بمقتل "مدنيين" اثنين، و"إصابة 8 بجروح" جراء قصف نسبته لقوات سوريا الديمقراطية على أحياء كبرى مدن شمال سوريا.

في المقابل، أعلنت قسد مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين بجروح "نتيجة استهداف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية من قبل مسلحي فصائل حكومة دمشق".

وتبادلت القوات الحكومية والقوات الكردية الاتهامات بالتسبب في الاشتباكات.

وذكر مراسل "سانا" في حلب أن قوات سوريا الديمقراطية قصفت "بشكل عشوائي" وبقدائف الهاون ورجمات الصواريخ عدة أحياء في مدينة حلب، منها الجميلية والسريان، ما تسبب في إصابات بين المدنيين واندلاع حرائق.

كما أشار الدفاع المدني السوري إلى إصابة طفلين بجروح، جراء استهدافهما من قبل قسد بالرصاص على دوار الشيحان في مدينة حلب، وأسعفتهما فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، لها إنها تواصل العمل "بحذر ومسؤولية" لضمان سلامة الأهالي في حي الشيخ مقصود والأشرفية، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية حفاظا على الأمن واستقرار المنطقة.

وذكر البيان أنه تم تنفيذ انتشار أمني مكثف لضمان استقرار المدينة وحماية الأهالي وممتلكاتهم. ووجه كذلك "تحذيرا واضحا لكل من يحاول العبث بأمن حلب أو تهديد سلامة سكانها، بأننا سنتعامل معه بكل حزم وفق القوانين والأنظمة الرادعة".

كما أفادت "سانا" بنزوح عدد من أهالي حي الميدان بحلب جراء استهداف قسد للمناطق السكنية بالرشاشات والمدفعيات.

في المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية "الادعاءات عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة دمشق حول استهداف أحياء حلب من قبل قواتنا".

وقال المركز الإعلامي لقوات "قسد" إن "التحقيق الواجب يقع على عاتق الفصائل المنقسمة التابعة لحكومة دمشق، والتي تفتعل الأزمات منذ أربعة أشهر من خلال حصار أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وتكرار الاستفزازات والاعتداءات على المدنيين تحت أنظار أجهزة الحكومة، رغم اتفاق 10 أبريل".

وذكر البيان أن "الفصائل وصلت إلى حد جلب الدبابات والمدافع لقصف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في تصعيد خطير يهدد حياة المدنيين واستقرار المنطقة".

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الداخلية السورية قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمهاجمة "قوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة... رغم الاتفاقات المبرمة".

كما نفت وزارة الدفاع مهاجمة مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مضيفة أن الأخيرة هاجمت "بشكل مفاجئ نقاط انتشار" قوات الأمن والجيش.