منتخب جنوب أفريقيا يهزم إنجولا 2-1 ويتصدر مجموعة الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 09:35 مساءً - حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على أنجولا بنتيجة في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا والتي تضم منتخبى الفراعنة وزيمبابوى.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم منتخب جنوب أفريقيا عبر أوسوين أبوليس فى الدقيقة 21 وتعادل منتخب أنجولا عن طريق شو فى الدقيقة 35.

وفى الشوط الثانى سجل منتخب جنوب أفريقيا هدف الفوز عن طريق ليل فوستر فى الدقيقة 79، ليحقق أول فوز فى المجموعة الثانية.

مباراة جنوب أفريقيا ضد أنغولا

وتصدر منتخب جنوب أفريقيا المجموعة مبكرًا بـ3 نقاط قبل دقائق من مباراة الفراعنة ضد زيمبابوى مساء اليوم، وتذيل منتخب أنجولا الترتيب بدون رصيد.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب جنوب أفريقيا ضد الفراعنة فى الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، بينما يلتقى منتخبى أنجولا وزيمبابوى.

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا

بدأ البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، مواجهة أنجولا، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو ماداو – سيبونجا نجيزانا – مبيكيزيلي مبوكازي – أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا – سفيفيلو سيثولي – نوهو نكوتا – أوسين أبوليس

خط الهجوم: سيفو مبولي – ليل فوستر

تشكيل منتخب أنجولا

من جانبه، دفع الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني لمنتخب أنجولا، مباراة جنوب أفريقيا، كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو ماركويس

خط الدفاع: جوناثان باتو – كايلوندا جاسبار – كلينتون ماتا

خط الوسط: شو – زيتو – فريدي ريبيرو – مايسترو – تو كارنيرو

خط الهجوم: جيلسون دالا – مبالا نزولا

وتواجد علي دكة البدلاء، شيكو بانزا، لاعب الزمالك الذى دخل بديلا فى الدقيقة 92، كما دخل مابولولو، الذي تألق مع الإتحاد السكندري بديلا أيضا فى الدقيقة 76.