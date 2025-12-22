البيت الأبيض يعلن تحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ يناير 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 09:31 صباحاً - أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن الولايات المتحدة نجحت في تحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية شهر يناير، في إطار السياسات التجارية التى تطبقها الإدارة الأمريكية لتعزيز الإيرادات وحماية الصناعات المحلية.

الرسوم الجمركية تعزز إيرادات الخزانة الأمريكية

وأوضح البيان أن الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من السلع المستوردة ساهمت بشكل مباشر في زيادة موارد الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه العوائد تُستخدم لدعم برامج اقتصادية ومشروعات بنية تحتية.

وأكد البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة التجارية الأمريكية، وتهدف إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري، إضافة إلى حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة.

ولفت البيان إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم الاستمرار في تطبيق الرسوم الجمركية وفقًا للمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، مع مراجعة دورية لتأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية.