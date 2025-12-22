الرياض - كتبت رنا صلاح - يعرف مرض السكري باسم “القاتل الصامت” لأنه غالبًا لا يسبب أعراضًا ملحوظة، خاصة في مراحله المبكرة، بالنسبة للنساء، قد تظهر بعض العلامات التي تشير إلى وجود مرض السكري أو ما قبل السكري، لكن هذه الأعراض قد تهمل أو يتم تشخيصها بشكل خاطئ، وفي السطور التالية سنتعرف على أربع علامات مبكرة تحذر النساء من الإصابة بالسكري

5 أعراض تنذر بإصابتك بمرض السكري.. تظهر فقط عند النساء

4 علامات مبكرة لمرض السكري

تظهر بعض العلامات المبكرة لمرض السكري بشكل تدريجي، وقد لا ينتبه لها الكثيرون في بدايتها، ومن أبرز هذه العلامات الشعور بالعطش الشديد وجفاف الفم نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم، وكثرة التبول خاصة خلال ساعات الليل بسبب محاولة الجسم التخلص من السكر الزائد، إلى جانب الشعور بالتعب والإرهاق المستمر حتى دون بذل مجهود كبير، كما يعد تشوش الرؤية أو عدم وضوحها من العلامات المبكرة المهمة، حيث يؤثر ارتفاع السكر على عدسة العين مؤقتًا، وفي حال ملاحظة هذه الأعراض مجتمعة أو متكررة، يُنصح بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للكشف المبكر والبدء في العلاج المناسب

زيادة العطش وكثرة التبول

من بين العلامات المبكرة لمرض السكري هي العطش المفرط وكثرة التبول، وعلى الرغم من أن تلك الأعراض لا تقتصر على النساء فارتبط التبول بشكل متكرر والذي يمكن أن يصبح أكثر حدة خلال الحمل أو الحيض نتيجة التغيرات الهرمونية.

متلازمة تكيس المبايض ومقاومة الأنسولين

النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض معرضات بشكل أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ومع تطور السكري، قد تزداد الأعراض، مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة الوزن، وظهور حب الشباب.

التهابات المسالك البولية المتكررة

يمكن أن تكون علامة على الإصابة بمرض السكري لدى النساء، إذ تتيح مستويات السكر المرتفعة في الدم بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، وبالتايل يتسبب في تكرار العدوى، ويمكن أن تعاني النساء، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية نتيجة قصر مجرى البول، من هذا كعرض مبكر.

فترات الحيض الثقيلة أو غير المنتظمة

قد يتسبب مرض السكري في تعطيل الدورة الشهرية عند النساء، مما يتسبب في أن تكون فترات الحيض أكثر غزارة أو غير منتظمة، ويتم حدوث هذا لأن مرض السكري يؤثر على تنظيم الهرمونات وحساسية الأنسولين، كما إن النساء اللاتي يعانين من اضطراب في مستويات سكر الدم يكون ون أكثر عرضة لاضطرابات الدورة الشهرية.