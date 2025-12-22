الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتقد الكثير من الأشخاص أن بدء يومهم بشرب القهوة هو أفضل وسيلة لتنشيط الدماغ والتركيز على العمل دون الشعور بالنعاس طوال اليوم، في حين يفضل البعض تناول الشاي الأخضر، لأنه يعزز الطاقة ويخلص الجسم من السموم ويعزز الوظائف الإدراكية، ولكن أيهما أفضل للدماغ: الشاي الأخضر أم القهوة؟، هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية، وفقًا للدكتور روبرت لوي عالم الأعصاب.

القهوة أم الشاي الأخضر.. أيهما ينشط الدماغ ويحارب الزهايمر؟

القهوة ليست مجرد مشروب صباحي، بل يمكن أن تكون داعماً قوياً للدماغ، ففنجان قهوة طازج بدون سكر هو أفضل طريقة لبدء اليوم، وتشير الأبحاث إلى أن تناول القهوة بانتظام يرتبط بانخفاض تراكم اللويحات، وهي من العوامل الرئيسية للشيخوخة وسبب لمرض الزهايمر.

القهوة منشط للدماغ

أوضح بحث نشر في PubMed Central بعنوان “فنجان قهوة لعمر أطول للدماغ”، أن القهوة تحتوي على أكثر من 1000 مركب نشط، بما في ذلك الكافيين، والبوليفينول، ومضادات الأكسدة، والتريغونيلين، والكثير من هذه المركبات له تأثيرات مضادة للالتهابات، ويحمي الأعصاب، ويقاوم السرطان، ويحمي القلب.

ويمكن للقهوة أن تقلل من احتمال الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 65% ومرض باركنسون بنسبة 29%، ومع ذلك، قد تتداخل مع امتصاص الحديد، وبعض أدوية هشاشة العظام، وحتى بعض المضادات الحيوية.

الشاي الأخضر تعزيز للقدرة الإدراكية

يعرف الشاي الأخضر بفوائده في تحسين القدرات الإدراكية وتوفير طاقة هادئة للجسم، وأظهرت دراسة بعنوان “دراسة الأتراب الطولية التي توضح التأثير الإيجابي لتناول الشاي الأخضر والقهوة باعتدال في الوقاية من الخرف”، أن شرب 2-3 أكواب يومياً يقلل بشكل كبير من خطر التدهور الإدراكي، بنسبة 44% مقارنةً بمن لا يشربون الشاي.

ولكن هذا التأثير تم ملاحظته لدى كبار السن فقط، في حين لم يلاحظ أي تأثير في العينة بأكملها التي شملت الشباب، كما أن كثرة تناول الشاي الأخضر ليست بالضرورة الأفضل، ولكن تناول جرعات أعلى من الشاي الأخضر (4 أكواب فأكثر) لم يعزز الفوائد.

فوائد القهوة

ووفقاً للدكتور روبرت لوي، تساعد القهوة على تحسين القدرة الإدراكية، وزيادة التركيز، وتقوية الذاكرة، وتعزيز الانتباه، كما أنها غنية بالبوليفينولات، التي تمنح القهوة لونها الداكن، وتدعم صحة الأمعاء، حيث يرتبط ميكروبيوم الأمعاء الصحي ارتباطاً وثيقاً بتحسين وظائف الدماغ.

القهوة العضوية

وينصح الدكتور روبرت لوي باختيار القهوة العضوية لتجنب المبيدات الحشرية الموجودة عادة في حبوب القهوة العادية، مع تحضيرها بماء خالي من الفلورايد أو مقطر أو ماء التناضح العكسي للحصول على أفضل الفوائد.

مزايا الشاي الأخضر

أما بالنسبة للشاي الأخضر، فيوضح الدكتور روبرت لوي أنه يساعد على توازن الطاقة، فهو يحتوي على الكافيين، بالإضافة إلى إل-ثيانين، وهو حمض أميني يعزز الهدوء والاسترخاء، كما أن الشاي الأخضر مفيد للأمعاء ويحتوي على البوليفينولات مثل القهوة، التي تدعم صحة الأمعاء وتغذي الدماغ من خلال محور الأمعاء والدماغ.

أيهما أفضل؟

كل من القهوة والشاي الأخضر يمنحان فوائد قوية، لكن القهوة قد تكون أكثر تحفيزاً، في حين يوفر الشاي الأخضر طاقة أكثر هدوءاً وسلاسة، ويؤكد الدكتور لوي أن الخيار الأفضل هو ما يستمتع به الشخص ويناسبه.