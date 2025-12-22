قلة الحركة.. خطر على الصحة

قلة الحركة.. خطر على الصحةالجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة من العادات الضارة التي تؤثر سلبًا على صحة الجسم. فهي قد تسبب ضعف العضلات والمفاصل، وتؤدي إلى آلام الظهر والرقبة. كما تزيد من احتمالية زيادة الوزن والسمنة، نتيجة قلة حرق السعرات الحرارية.

بالإضافة إلى ذلك، يرتبط الجلوس الطويل بمشاكل في الدورة الدموية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. كما يمكن أن يؤثر سلبًا على المزاج والتركيز، ويزيد من الشعور بالتعب والخمول.

لذلك يُنصح بممارسة الرياضة بانتظام، وأخذ فترات استراحة للتحرك والتمدد، حتى عند الدراسة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية.وكالات