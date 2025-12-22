الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني بعض الأشخاص من شعور بلسعات كهربائية عند ملامسة الآخرين أو بعض الأشياء مثل المعادن أو الملابس، دون أن يعرفوا السبب الرئيسي وراء حدوث ذلك، وتعد هذه اللسعات الكهربية أمرًا طبيعيًا لا يستدعي القلق، ولكن هذا الأمر يتعرض له الكثيرون، وقد يزيد معدل حدوثها في بعض الحالات مسببًا الشعور بقشعريرة في الجسم، فما سبب الشعور بهذه اللسعات، هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

لماذا نشعر بكهرباء عند تلامس الأشياء أو الأشخاص؟.. استشاري مخ وأعصاب توضح

وفي هذا الإطار، أجابت الدكتورة سالمة مرزوق، أستاذ واستشاري تشخيص أمراض المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، على سؤال: “لماذا نشعر بكهرباء عند تلامس الأشياء أو الأشخاص؟”، موضحة إن هذه الشحنات تكون خارجية على الجلد وهو أمرًا مطمئنًا، وتولد العادات الصحية غير المناسبة.

السبب وراء الشعور باللسعات الكهربية

وأضافت “مرزوق” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع على قناة “الأولى المصرية”، أن من بين هذه العادات تجنب ارتداء الملابس القطنية بشكل كامل واستخدام الألياف الصناعية، التي تسبب احتكاك كبير، بالإضافة إلى التواجد بالقرب من كابلات كهربائية عالية.

كما أوصت الدكتورة سالمة مرزوق، أستاذ واستشاري تشخيص أمراض المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، بضرورة تغيير أماكن النوم والعمل إذا كانت قريبة من كابلات كهربائية ذات شحنات عالية، لتجنب حدوث هذه الظاهرة.

نصائح لتقليل التعرض للسعات الكهربائية

توجد عدد من النصائح البسيطة التي تساهم في الوقاية من اللسعات الكهربائية، وهي: