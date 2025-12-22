الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، عدد المرات التي خرق فيها الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النارفي قطاع غزة، وعدد الشهداء والجرحى جراء الخروقات.

الاحتلال يرتكب 875 خرقا لاتفاق غزة

وأكد ان الاحتلال ارتكب 875 خرقًا لوقف إطلاق النار خلال 73 يومًا، ما أسفر عن استشهاد 411 شخصًا وإصابة 1,112 آخرين.



وأكد المكتب أن الاحتلال واصل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025 وحتى 21 كانون الأول 2025 (لمدة 73 يوماً)، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.



وأضاف أنه خلال هذه الفترة، تم رصد 875 خرقًا للاتفاق، شملت 265 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و49 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و421 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و150 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.



وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 73 يوماً سوى 17,819 شاحنة من أصل 43,800 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 244 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقرّرة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 41%، ما أدى إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.



كما بلغت شاحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 394 شاحنة فقط من أصل 3,650 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 10%، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل، ويضاعف معاناة السكان المدنيين.