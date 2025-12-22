الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم مستوطنون، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، بحماية من قوات الاحتلال، كما قاموا بتأدية ما يُعرف بـ"السجود الملحمي" في باحاته، في اليوم الثامن والأخير بما يعرف بعيد "الأنوار اليهودي".

يُشار إلى أن آلاف المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأيام الثمانية الماضية، بدعوات من جماعات استيطانية لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى وإقامة مسيرات استفزازية في البلدة القديمة من مدينة القدس.