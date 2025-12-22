الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد حرق لبان الذكر في المنزل من أفضل الطرق الطبيعية لتعطير الجو، فهو بمثابة كنز حقيقي لا يحتاج إلى تكلفة كبيرة، ويمكن الحصول عليه بسهولة من أي عطار وبسعر رخيص، كما أن كمية قليلة منه تكفي لشهور، ويستخدم لتعطير رائحة المنزل بخطوات بسيطة، لذلك يفضله الكثيرون استخدامه كبديل للمعطرات الجاهزة التي قد تسبب أضرار جانبية لمرضى حساسية الصدر، كما يتمتع لبان الذكر بالعديد من الفوائد الأخرى، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز هذه الفوائد وطريقة استخدامه.

لن تصدق ماذا يحدث عند حرق 5 قطع من لبان الذكر في المنزل لو عرفتم السر لفعلتم هذا الشئ يومياً

فوائد حرق لبان الذكر في المنزل

يساعد حرق لبان الذكر يوميًا على التخلص من الروائح الغير مستحبة، بالإضافة إلى انبعاث رائحة ذكية في المنزل مهدئة للأعصاب.

تساهم رائحة لبان الذكر عند حرقه في تعزيز الشعور بالسلام النفسي، كما تمنح الشعور بالاسترخاء.

يساعد حرق لبان الذكر على طرد الحشرات الطائرة والزاحفة، إذ لا يتمكن الجهاز التنفسي تحمل الرائحة القوية المنبعثة منه.

فوائد شرب ماء لبان الذكر على الريق

يساعد لبان الذكر على تعزيز الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض المعدية، خاصة عند تناوله في الصباح على الريق قبل الإفطار.

كما يعمل كمسكن طبيعي لالتهابات المفاصل عن طريق تعزيز الحالة العامة للجسم.

يساهم لبان الذكر في الوقاية من مرض السرطان، وفي حال الإصابة قد يساعد على تخفيف حدة الورم، كما يقلل من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

يعزز صحة الجهاز الهضمي، من خلال تقليل احتمالية إصابة المعدة بالقرحة، ومساعدة الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

فوائد منقوع لبان الذكر للبشرة

في حالة استخدام منقوع لبان الذكر بشكل يومي على بشرة نظيفة، فإنه يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين بالبشرة وشدها مما يمنحها نضارة فورية، لذلك يوصي بالاحتفاظ به داخل بخاخة ووضعه داخل الثلاجة ورشه على الوجه بشكل يومي والحصول على بشرة أكثر شبابية.