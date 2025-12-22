الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد وصفة ملح الليمون من الخل من أكثر الوصفات القوية والفعالة التي تساعد على تقشير اليدين والرجلين، حيث توجد القشور والجلد الميت في اليدين والرجلين وهي من أكبر المشكلات التي تسبب الانزعاج للكثير من الفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض الوصفات التي تساعد على تقشير اليدين والرجلين وفي السطور التالية سنعرض لكم وصفة ملح الليمون مع الخل لتفتيح الرجلين والقدمين.
وصفة جبارة لتقشير اليدين والرجلين وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت نهائياً للعروسة قبل الفرح
وصفة ملح الليمون مع الخل لتفتيح الرجلين والقدمين
هي من أقوى الوصفات التي تساعد على تفتيح اليدين والرجلين ويجب استخدام هذا المقشر الطبيعي مرة واحدة في كل إسبوع للحصول على أفضل النتائج التي تحلمين بها، وفيما يلي المكونات وخطوات التحضير:
مكونات عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين
- خمسة ملاعق كبيرة من ملح الليمون.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين
- قومي أولًا بغسل اليدين والرجلين بالماء الفاتر جيدا لكي تصبح نظيفة وخالية من الأوساخ نهائيا.
- ومن ثم، قومي بإحضار طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من ملح الليمون مع ربع كوب من الخل الأبيض مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وقلبي جيدًا.
- قومي بنقع الرجلين واليدين في هذه الوصفة لمدة خمسة عشر دقيقة.
- بعد ذلك أحضري فرشاة وقومي بتنظيف اليدين والرجلين والتخلص من القشور والجلد الميت نهائيا.
- وبذلك ستلاحظين اليدين والرجلين ناعمة وبيضاء كالحليب وجذابة وذات مظهر جميل ورائع.
- قومي باستخدام هذا المقشر الطبيعي مرة واحدة في كل إسبوع وخلال عشرة أيام فقط سوف تحصلين على أفضل النتائج التي تحلمين بها.