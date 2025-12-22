العالم اليوم - "تسلا" في عين العاصفة.. أعطال سياراتها تودي بحياة الركاب

انتم الان تتابعون خبر "تسلا" في عين العاصفة.. أعطال سياراتها تودي بحياة الركاب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 ديسمبر 2025 04:17 مساءً - كشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نشر الإثنين، أن عددا من الدعاوى القضائية تزعم أن مميزات مختلف طرازات سيارات "تسلا" عرضت السائقين والركاب لمخاطر جسيمة، وأسفرت عن إصابات خطيرة، وأدت في بعض الحالات إلى وفيات.

وطالما تميزت سيارة "تسلا" بمقابض أبواب منبثقة مسطحة ومزودة بالطاقة الكهربائية، بهدف تحقيق الكفاءة الهوائية، ولكن هذه المكونات الأنيقة أثارت قلق محققين الفيدراليين للسلامة لأنها قد تعيق الهروب في حالة طوارئ.

وصمم الملياردير الأميركي، والرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك سيارة "سايبر تراك" واصفا إياها بأنها "أفضل تكنولوجيا للحماية من نهاية العالم"، وتضم ألواحا مقاومة للكسر وطبقات من الفولاذ المقوم للصدأ المتين، إلى جانب ميزات حديثة مصممة لحماية السائقين من العالم الخارجي.

ووجدت مراجعة أجرتها الصحيفة أن ما لا يقل عن 12 حالة، منذ عام 2019، عجز فيها سائقو تسلا أو الركاب أو رجال الإنقاذ عن الوصول الفوري أو الخروج من المركبات في مواقف تهدد الحياة، وضمت هذه الحالات حالتي وفاة في سيارات من طرازي "سايبر تراك".

وفي كل الحالات بقي الركاب الذين نجوا من الاصطدام الأول عالقين داخل السيارة بينما انتشرت النيران فيها بعد توقف أزرار التحكم المسؤولة عن فتح الباب عن العمل.

في الحالات العادية، يمكن فتح الأبواب يدويا إذا فشلت الأزرار، لكن تلك التقنية لم تعمل، في ذات الوقت ساهمت صلابة الجسم الخارجي لـ"سايبر تراك" المصمم لتحمل الصدمات الخارجية، واحتواء الانفجارات من الداخل في تعقيد جهود الإنقاذ من قبل رجال الإطفاء، وفقا لمستندات اطلعت عليها الصحيفة.

وفي إحدى الحالات توفي زوجان من ولاية ويسكونسن في نوفمبر 2024 بعد أن اشتعلت النيران في سيارة تسلا موديل "إس" بعد الحادث، وعجزا عن الخروج بسبب تعطل الأبواب الكهربائية، فيما مات رجل في تكساس داخل شاحنة "سايبر تراك" بعد أن علق بداخلها بسبب ذات الخلل، وفقا لدعاوى قضائية.

قضية بيدموندت

وكشفت الصحيفة أيضا تفاصيل حادثة وقعت عام 2024 في بيدموندت، كاليفورنيا، استنادا إلى وثائق جمعت في دعاوى وفاة خاطئة رفعتها عائلة جاك نيلسون البالغ من العمر 20 عاما وكريستينا سوكاهارا البالغة من العمر 19 عاما، وشخص آخر.

وقال محام العائلتين إن الركاب توفوا ليس بسبب الاصطدام بل لأنهم لم يتمكنوا من الهروب بعد أن حاصرتهم أبواب الفولاذ والزجاج المقوم للكسر.

وأظهرت الصور علامات فتح على أبواب السيارة عندما حاول رجال الإطفاء الوصول إلى المقصورة لكنهم فشلوا في ذلك.

وقال فيليب كومبان، أستاذ فخري في جامعة كارنيغي ميلون، والذي قضى عقودا في دراسة سلامة السيارات، إن القدرة على العجز عن الهروب أو الوصول إلى سيارة "سايبر تراك" بعد الحادث يعد "فشلا كارثيا" في التصميم.

ولكن الشركة أنكرت مسؤوليتها عن حادث بيدموندت، وذكرت أن "سايبر تراك" استوفت المعايير السلامة المناسبة، وأنه تم إساءة استخدام المركبة وربما لم تصل بالشكل الصحيح.

وحصلت سيارة "تسلا" تاريخيا على أعلى درجات في اختبار السلامة من التصادم، وحصلت شاحنة "سايبر تراك" سنة 2025 على أعلى تصنيف تمنحه مؤسسة تأمين السلامة على الطريق السريع.

ولكن بعد الحادثة، زعمت الدعوى القضائية أن مفاتيح الأبواب الإلكترونية توقفت عن العمل، وفتحت الإدارة الأميركية لسلامة الطرق السريعة، هذا العام، تحقيقا في تسع تقارير عن عدم القدرة على فتح أبواب سيارات "تسلا" موديل "إي".

وقال مصمم تسلا الرئيسي، فرانز فون هولتسهاوزن، إن الشركة تعمل على تصميم يجمع بين الوظائف الإلكترونية واليدوية من أجل تأمين فتح الباب حتى في حال انقطاع الكهرباء.

وفي حالة أخرى في تكساس، لقي مايكل شيهان حتفه في أغسطس 2024 بعد أن اصطدمت شاحنته بجدار خرساني ما أدى إلى اندلاع النار في سيارته، ونجا من الاصطدام ولكنه لم يتمكن من الخروج من الشاحنة المحترقة، كما تقول الدعوى القضائية التي رفعتها عائلته.

وقال محامي العائلة في تلك القضية، سكوت ويست، إن تصميم السيارة منع خروج السائق، لكن الشركة أنكرت ذلك.