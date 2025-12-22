الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت أخصائية التغذية السريرية جانفي سانجفي، تحذير هام من خطورة وضع بعض الأطعمة في الثلاجة، موضحة أن هذا الأمر يمكن أن يفقدها نكهتها ويؤدي إلى التسبب بمشاكل صحية خطيرة، من بينها التسمم الغذائي الذي يمكن أن يسبب الوفاة، وفيما يلي التفاصيل.

تبريد هذه الأطعمة قد يصيبك بالسرطان

احذر.. تبريد هذه الأطعمة قد يصيبك بالسرطان

كما أكدت على ضرورة عدم وضع بعض المكونات في الثلاجة، إذ يتم تخزينها في درجات حرارة منخفضة يمكن أن يسبب نمو العفن وتكاثر البكتيريا الضارة وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل فيما هو آت.

البصل

وفي هذا السياق، حذرت أخصائية التغذية السريرية، من خطورة تخزين البصل في الثلاجة، موضحة أن الرطوبة الزائدة يمكن أن يسبب نمو العفن وتكاثر البكتيريا الضارة التي تؤدي إلى التسمم الغذائي، وأوصت بأنه يجب تخزين البصل في مكان مظلم وجاف وبحرارة مناسبة، كـ الخزانة، لكي تحافظ على سلامته ومنع نمو العفن.

البطاطس

كما وجهت تحذير من خطورة تخزين البطاطس في الثلاجة، مبينة أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على جودتها ويسبب مشاكل صحية، ويتسبب تخزين البطاطس في الثلاجة في تكوين “الأكريلاميد”، حيث أن مركب يحتمل أن يكون ضارًا ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وأشارت دراسات سابقة إلى أن هناك صلة بين تخزين البطاطس في الثلاجة وبين زيادة خطر الإصابة بالسرطان، ولكن تلك النتائج مازالت مثيرة جدل بين العلماء.

الثوم

كما بينت أن الثوم الذي يتم تخزينه في الثلاجة قد يفقد نكهته وقوته، ويصبح مرًا، كما قد يؤدي إلى نمو العفن والفطريات الضارة بالصحة.

الموز والزنجبيل

بالإضافة إلى ذلك، لفتت أخصائية التغذية السريرية، إلى أن الموز والزنجبيل تتأثر جودتها بالسلب عند تخزينها في الثلاجة، موضحة أن البرودة قد تعيق عملية نضج الموز الطبيعية، وتسبب في تحوله إلى اللون البني وإلى جعله طريًا، بينما يفقد الزنجبيل عند التبريد نكهته ويؤدي إلى جفافه.