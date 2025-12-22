الرياض - كتبت رنا صلاح - المشروبات الغازية الخالية من السكر تعتبر في الغالب بديل صحي عن المشروبات الغازية التقليدية الغنية بالسعرات الحرارية والسكريات المضافة، إلا أن الدراسات كشفت أن تناول “الصودا دايت” بانتظام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ومشاكل صحية أخرى.

المشروبات الغازية الخالية من السكر.. مفيدة أم مضرة؟| الإجابة ستصدمك

الفرق بين الصودا العادية والصودا دايت

تحتوي المشروبات الخالية من السكر على مكونات مشابهة للمشروبات العادية، مع استبدال السكر ببديل السكر، ونتيجة لذلك، فإن “الصودا دايت” لا تحتوي على سعرات حرارية أو سكريات مضافة، والجدير بالإشارة أن البديل الأكثر شيوعًا للسكر في المشروبات هو مادة الإسبارتام، إلا إنها يمكن أن تحتوي أيضًا على أسيسولفام البوتاسيوم والسكرالوز والسكرين.

ارتفاع استهلاك السكريات المضافة في الأنظمة الغذائية

يستهلك الأشخاص في الولايات المتحدة، في المتوسط، كميات من السكريات المضافة تتخطى التوصيات الواردة في الإرشادات الغذائية، التي تنصح بألا تزيد نسبة السكريات المضافة عن 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، كما تعد المشروبات الغازية من المصادر الرئيسية لهذه السكريات المضافة في الأنظمة الغذائية.

كما إن التحول من استخدام المشروبات الغازية العادية إلى “الصودا دايت” قد يساهم في تقليل استهلاك السكريات المضافة، مما يؤدي إلى خفض إجمالي السعرات الحرارية اليومية التي يتناولها الشخص.

المخاطر الصحية للمشروبات الغازية وبدائل أكثر أمانًا

كما يرتبط الإفراط في استهلاك السكريات المضافة بمشكلات صحية خطيرة تشمل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وتسوس الأسنان، وبالرغم من أن المشروبات الغازية الخالية من السكر قد تساعد في تقليل استهلاك السكر المضاف والسعرات الحرارية اليومية، فإنها قد تحمل مخاطر صحية، بعضها مشابه لتلك التي تسببها المشروبات الغازية العادية، لذلك ينصح باستبدال المشروبات عالية السكر، مثل الصودا، بالماء أو عصير الفواكه مع الماء الفوار مفيدًا أكثر للصحة