 هترجعي شبابك من تاني.. طريقة عمل ماسك نواة البلح لإزالة التجاعيد وترطيب البشرة هتشوفي النتيجة من أول مرة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - نقوم كلنا عادة بعد تناول التمر بإلقاء بذورها في القمامة، إلا أنه يمكن لهذه البذور الاستفادة منها عن طريق عمل ماسك للوجه، من مسحوق نواة البلح الذي يساعد على ترطيب وشد الوجه، وسنقدم لكم من خلال فقرات المقال أبرز الأقنعة التي يمكن الاستفادة منها للوجه باستخدام نواة البلح بدلًا من التخلص منها.

ماسك نواة التمر للبشرة

كل ما عليك فعله هو طحن نواة البلح أو التمر العجوة إلى مسحوق ناعم، وتجفيفها قبل طحنها، كما أن هذا المسحوق يوفر العديد من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تقدم العديد من المزايا الصحية الرائعة.

فوائد مسحوق نواة البلح للبشرة

يوفر مسحوق نواة البلح العديد من الفوائد الصحية للبشرة، ويمكن استخدامه في روتين العناية بالبشرة، مثل ما يلي:

مقشر للوجه

قومي بخلط مسحوق نواة البلح العسل أو الزبادي لعمل مقشر طبيعي ثم دلكي الجلد بلطف للتخلص من الخلايا الميتة والحصول على بشرة مشرقة.

قناع الوجه

امزجي مسحوق نواة البلح مع ماء الورد أو جل الصبار لإعداد ماسك مجدد للوجه، قومي بوضعه على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه حتى تحصلين على بشرة مغذية ومشرقة، كما يحتوي ماسك نواة البلح على مضادات الأكسدة التي تساعد على مقاومة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

مضاد رائع للالتهابات

كما أن الالتهاب مصدر قلق كبير للكثير من الأشخاص، فيساعد ماسك نواة البلح على حماية البشرة من خلال منع الملوثات والسموم والترطيب الأساسي فيها، نظرًا لأن التمر وبذوره تحتوي على مكونات نشطة بيولوجيًا مثل مركبات الفلافونويد والفينول والأحماض الفينولية.

ووفقًا لتصريحات الدكتورة هبة عصام، اخصائي التغذية العلاجية، تعمل نواة البلح على تعزيز مرونة الجلد، كما أظهرت الأبحاث أن الهرمونات النباتية المواد الكيميائية تنظم نموها وتطورها، التي توجد في زيت بذور التمر لديها خصائص مضادة للشيخوخة، وبالتالي فإنه يقلل التجاعيد ويعزز مرونة الجلد.