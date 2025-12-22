العالم اليوم - "تعليق غاضب" من الدنمارك بعد تعيين واشنطن مبعوثا لغرينلاد

انتم الان تتابعون خبر "تعليق غاضب" من الدنمارك بعد تعيين واشنطن مبعوثا لغرينلاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 ديسمبر 2025 01:21 مساءً - قال وزير الخارجية الدنماركية لارس لوكه راسموسن، الإثنين، إن بلاده تؤكد على أهمية احترام الجميع، ومن بينهم الولايات المتحدة "للوحدة الإقليمية لجمهورية الدنمارك"، بعدما عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاكم لويزيانا مبعوثا خاصا لغرينلاند.

وقد دعا ترامب أكثر من مرة خلال فترة انتقاله الرئاسية والشهور الأولى من فترة رئاسته الثانية لفرض السلطة الأميركية على غرينلاند، وهي منطقة شاسعة شبه مستقلة تابعة للدنمارك، كما لم يستبعد القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة الغنية بالمعادن، ذات الموقع الاستراتيجي.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، في بيان مقتضب: "هذا التعيين يؤكد استمرار اهتمام أميركا بغرينلاند".

وأضاف: "مع ذلك، نؤكد أنه على الجميع، بما فيهم الولايات المتحدة، احترام الوحدة الإقليمية لمملكة الدنمارك".

وفي حديثه لقناة "تي في 2" المحلية، ذكر لارس لوكه راسموسن: "لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول".

وأشار إلى أن الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة "للحصول على توضيح" بهذا الشأن.

وكان ترامب أعلن الأحد تعيين حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري "مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى غرينلاند".

واعتبر أن لاندري يدرك "أهمية غرينلاد لأمننا القومي، وسيدفع بقوة مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا".