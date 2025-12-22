يمد الجسم بالطاقة والحيوية.. مشروب غنى بالبروتين جدا جدا يصلح لجميع الرياضيين

الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت ترغب في بناء عضلات جسمك، فإن تمارين قوة العضلات والتدريبات المنتظمة سوف تحفز عضلاتك على النمو بشكل أكبر، لكن قد تحتاج أيضًا إلى تناول الأطعمة المناسبة، ولهذا نقدم لكم اليوم مشروب غنى بالبروتين جدا جدا يصلح لجميع الرياضيين و أصحاب الأنظمة الغذائية المختلفة ويمد الجسم بالطاقة والحيوية.

مكونات تحضير مشروب غنى بالبروتين

تتمثل المكونات فيما يلي:

200 جرام من الجبن القريش الغير مملح

2 ملعقة زبدة فول السوداني

ملعقة كبيرة كاكاو خام

موزة قطع

½ كوب حليب

ملعقة عسل نحل

طريقة التحضير

يمكن تحضير المشروب باتباع ما يلي:

نضع كل من الجبن القريش وزبدة الفول السوداني والحليب في وعاء الخلاط الكهربائي ونبدأ بالخفق.

ثم ننزل بالعسل والموزة والكاكاو ونخفق المكونات مرة أخرى حتى نحصل على خليط ناعم.

نصب العصير في الأكواب ويقدم، كما يمكن إضافة المكسرات والشوكولاتة وبألف هنا وشفا.

فوائد الزبادي

الزبادي لديه ضعف كمية البروتين والكربوهيدرات يمكنك مزج الزبادي بالحبوب والفواكه لأن الفواكه تحتوي على العناصر الغذائية الدقيقة التي ثبت أنها تحارب وجع العضلات.

أهمية الفواكه

تحتوى على الكربوهيدرات الصحية، والقابلة للهضم التي تساعد الجسم على تحطيم العناصر الغذائية، الفواكه هي إضافة أساسية لوجبة بعد التمرين، الفواكه، مثل الأناناس، لها خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد في استعادة العضلات وهضم الكيوي، يمكنك أيضًا اختيار التوت، والموز، أيضًا لأن الجزيئات الموجودة في الموز يمكنها الوصول بسرعة إلى الأنسجة العضلية لجسمنا، ويمكنها تجديد مستويات الجليكوجين، التي تشتد الحاجة إليها، وبالتالي تقويتها، عصير حليب الموز خيار جيد.

البطاطا

البطاطا جيدة لتوفير الكربوهيدرات، وهو خيار ممتاز بعد التمرين المكثف، يحتوي هذا الغذاء الخارق على 26 جرامًا من الكربوهيدرات لاستعادة مخزون الجليكوجين، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضًا على جرعة صحية من الألياف لإبقائك ممتلئًا لفترة أطول.

البيض

يحتوي البيض على البروتين وهو المكون الأساسي للعضلات، وكميات كبيرة من الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لاستعادة وبناء العضلات، بالإضافة إلى المعادن الثمينة، مثل: الكالسيوم، والزنك، والحديد.