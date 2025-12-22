الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا يوضح شروط إضافة أفراد الأسرة في السعودية، وهو البيان الذي أثار اهتمامًا واسعًا بين الوافدين . وقد ركّز القرار على تنظيم وضع الزوجة ذات الديانة المغايرة والأبناء القصر، مؤكدًا التزام الجميع بالقوانين النظامية دون استثناءات دقهات بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط جديدة للجوازات تهدد إقامة زوجات المغتربين في السعودية 2026

ملخص القرار وتفاصيله

ينص القرار على أن الزوجة التي تختلف ديانتها عن ديانة رب الأسرة لا يمكن إضافتها إلى رخصة الإقامة الخاصة بالزوج، ويتوجب عليها الحصول على إقامة مستقلة برسوم 500 ريال سعودي. أما الأبناء القصر فيجوز إضافتهم إلى إقامة رب الأسرة بعد استيفاء كافة المستندات الرسمية المطلوبة.

الإجراءات المطلوبة لإضافة أفراد الأسرة

تتضمن خطوات إضافة أفراد الأسرة في السعودية عدة إجراءات نظامية مهمة لضمان قبول الطلب من قبل الجوازات:

تعبئة نموذج طلب الإضافة بشكل دقيق، مع التأكد من مطابقة البيانات المسجلة في جوازات السفر.

توقيع النموذج من قبل رب الأسرة شخصيًا.

إحضار جوازات السفر الخاصة بالزوجة والأبناء.

توفير تأشيرة دخول صادرة من السفارة السعودية للزوجة والأبناء بغرض الإقامة مع ولي أمرهم.

إرفاق صورة شخصية حديثة وملونة بمقاس (4×6) لكل فرد.

تقديم أصل إقامة رب الأسرة.

في حال اختلاف الديانة، يجب على الزوجة الحصول على إقامة منفصلة وفق اللوائح المعتمدة.

نصائح مهمة للوافدين

لضمان قبول طلب إضافة أفراد الأسرة في السعودية بسرعة ودون تأخير، ينصح الوافدون بمراجعة كافة المستندات والتأكد من صحة البيانات قبل تقديم الطلب، وكذلك الالتزام بالرسوم النظامية المقررة لكل حالة.

تابعوا آخر المستجدات المتعلقة بالجوازات وإجراءات الإقامة لضمان سير العمليات بشكل سلس ووفق القوانين السعودية.