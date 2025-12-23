صحف إنجلترا: محمد صلاح ينقذ الفراعنة من انطلاقة صعبة في أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - سلطت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الضوء على فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وركزت التغطيات الصحفية بشكل لافت على الدور الحاسم للنجم محمد صلاح، حيث وصفت صحيفة «الجارديان» هدفه المتأخر بأنه أنقذ منتخب مصر من بداية متعثرة في البطولة، مؤكدة أن الأداء الفني للفراعنة لم يكن في أفضل حالاته، إلا أن الخبرة لعبت دورًا حاسمًا في حسم المواجهة. وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الانتصارات غالبًا ما تكون نقطة فارقة في البطولات الكبرى، حتى في ظل غياب الأداء المقنع.

وأضافت «الجارديان» أن منتخب الفراعنة، رغم سيطرته على مجريات اللعب في فترات طويلة، أضاع العديد من الفرص السهلة، قبل أن يحتاج إلى هدف تعادل من عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ثم هدف الفوز القاتل من محمد صلاح لتجنب مفاجأة غير سارة أمام منتخب زيمبابوي.

من جانبها، أبرزت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تحت عنوان «محمد صلاح يتجاوز متاعب ليفربول في أمم أفريقيا»، التأثير السريع لقائد منتخب مصر، مشيرة إلى نجاحه في تسجيل هدف الفوز خلال المباراة الافتتاحية، وفرض حضوره القوي منذ البداية. كما تناولت الصحيفة الجدل الذي سبق مشاركة صلاح في البطولة على خلفية علاقته بنادي ليفربول، مؤكدة أن اللاعب أغلق صفحة الخلافات وركز بالكامل على قيادة منتخب بلاده.

وأكدت الصحيفة أن منتخب مصر احتاج إلى العودة في النتيجة بعد التأخر، حيث سجل مرموش هدف التعادل، قبل أن يحسم صلاح اللقاء في الدقائق الأخيرة، ليؤكد قيمته كقائد قادر على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

أما صحيفة «إندبندنت» الإنجليزية، فاختارت عنوان «محمد صلاح يقود مصر لقلب الطاولة على زيمبابوي»، مشيرة إلى أن قائد الفراعنة سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليمنح منتخب بلاده انتصارًا دراميًا في بداية مشواره بالبطولة.

وأوضحت الصحيفة أن المنتخب المصري أظهر إصرارًا وخبرة كبيرة، خاصة في الشوط الثاني، ونجح في قلب الموازين رغم المقاومة القوية من منتخب زيمبابوي، معتبرة أن الفوز مستحق ويمنح الفراعنة دفعة معنوية قوية في بداية مشوارهم القاري.

بدورها، قالت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية إن محمد صلاح وعمر مرموش أنقذا منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، من بداية صعبة في كأس الأمم الأفريقية، بعدما سجل مرموش هدف التعادل، قبل أن يحرز صلاح هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، مؤكدًا دوره الحاسم مع المنتخب الوطني.