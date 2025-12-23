جلسة مغلقة جمعت حسام حسن وإمام عاشور بعد التغيير المبكر أمام زيمبابوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جلسة سريعة مع إمام عاشور بعد مباراة أمس أمام زيمبابوي في الجولة الأولى بدور المجموعات لأمم أفريقيا 2025، عقب تغييره مبكرًا والدفع بمصطفى محمد بدلًا منه.

وأوضح حسام حسن لإمام عاشور أن التغيير كان لمصلحة الفريق، خاصة بعد تأثره بدنيًا نتيجة الغياب عن المباريات مؤخرًا، مؤكدًا أن مشاركته تدريجيًا ستساعده على استعادة جاهزيته، وأنه سيكون له دور مهم في المباريات المقبلة حال وصوله للياقة الكاملة.



حسام حسن عن مباراة زيمبابوي

أعرب المدير الفني عن رضاه بالفوز على زيمبابوي، مشيرًا إلى أن المنتخب حول تأخره بهدف برينس دوبي (ق20) إلى فوز بهدفين لعمر مرموش ومحمد صلاح في الدقيقتين (63 و90+1).

وأكد حسام حسن أن لاعبيه صعّبوا الأمور على أنفسهم بعد استقبال الهدف الأول، مما اضطره لتغيير طريقة اللعب، مشيرًا إلى أن ضعف التركيز أمام المرمى أضاع فرصًا محققة في أول 15 دقيقة من المباراة. وأضاف أن الهدف الأول منح ثقة كبيرة لمنافسه ورفع معنوياته، لكنه شدد على سيطرة منتخب مصر على مجريات اللعب في الشوطين، مؤكدًا استفادة الجهاز الفني واللاعبين من الدروس المستفادة من سيناريو اللقاء.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المجموعة، ورغبة كل الفرق الأربعة في المنافسة على التأهل، مشيرًا إلى أن هدف منتخب مصر هو المنافسة على اللقب مع الفرق الأخرى المرشحة.