أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن خرائط الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:23 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خرائط سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر، بالتزامن مع أول أيام فصل الشتاء لعام 2025، مشيرة إلى استمرار الأجواء الشتوية على مختلف أنحاء البلاد.

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد، تتوافر اليوم فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة أيضًا.



حالة الطقس اليوم

تشهد البلاد طقسًا شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، مائلًا للدفء خلال النهار، ثم يعود شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء. كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 20 وصغرى 12، بينما تتراوح العظمى في محافظات الوجه البحري والدلتا بين 19 و20 درجة.

وفي السواحل الشمالية، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 18 و21 درجة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى خاصة في مطروح والسلوم وسيوة. أما مدن القناة وشمال سيناء فتسجل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 19 و21 درجة.

وفي جنوب سيناء، تشهد سانت كاترين انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة لتسجل صغرى 2 درجة مئوية، بينما ترتفع العظمى في شرم الشيخ إلى 24 درجة. وتسجل مدن البحر الأحمر طقسًا معتدلًا نهارًا مع درجات حرارة عظمى تصل إلى 25 درجة.

أما شمال الصعيد فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 20 و22 درجة، في حين تشهد محافظات جنوب الصعيد طقسًا دافئًا نسبيًا نهارًا، حيث تصل العظمى إلى 25 درجة في أسوان وأبو سمبل، مع أجواء باردة ليلًا.

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة توخي الحذر خلال فترات الصباح الباكر والليل، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.