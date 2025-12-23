رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في مشروعات " حياة كريمة" بقرى مركز الصف بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:23 صباحاً - توجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عدد من قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، والسيد فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة الصف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومركز ومدينة الصف.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن جولتنا اليوم في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز ومدينة الصف، تأتي في إطار الوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية في هذه القرى، ولا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، مجددا التأكيد أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أعظم مشروع في القرن الحادي والعشرين بالنسبة للدولة المصرية، لخدمة أكثر من 60 مليون مواطن في القرى المستهدفة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كانت هناك زيارة سابقة لقرى مركز الصف، وتم تفقد عدد من المشروعات الخدمية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، واليوم نسعى للوقوف على مستوى التقدم الذي تحقق في تلك المشروعات بهدف الإسراع بدخول مختلف المشروعات حيز التشغيل، لخدمة أهالينا في الجيزة، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

فيما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري، وهي مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها السيد الرئيس منذ عام 2014، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أنها تتابع بصفة دورية مع المحافظين مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في القرى المستهدفة بالمبادرة.

وأكد محافظ الجيزة أن مشروعات "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية بقرى مركز الصف، خاصة في مجال الصرف الصحي، من خلال مد الشبكات للمناطق المحرومة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات حضارية تليق بالمواطنين.