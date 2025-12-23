العالم اليوم - صلاح رابعا.. كشف أعلى لاعبي كأس أفريقيا 2025 أجرا

انتم الان تتابعون خبر صلاح رابعا.. كشف أعلى لاعبي كأس أفريقيا 2025 أجرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:15 صباحاً - كشف تقرير حديث عن قائمة تضم 15 لاعبا يتقاضون أعلى الأجور في كأس الأمم الأفريقية 2025، التي انطلقت الأحد في المغرب.
ووفقا لتقرير موقع "غيف مي سبورت"، تصدر الجزائري رياض محرز قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجرا، إذ يحصل أسبوعيا على أكثر من مليون دولار من نادي الهلال السعودي، فيما حل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في المرتبة الرابعة بأجر أسبوعي يبلغ 536 ألف دولار.
أما نجم مانشستر سيتي عمر مرموش فحل في المرتبة السادسة بحوالي 395 ألف دولار أسبوعيا.
فيما جاء أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، في المرتبة الثامنة بأجر يبلغ 310 ألف دولار.
أما ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، الذي حل في المرتبة التاسعة، فيتقاضى أجرا يبلغ 212 ألف دولار أسبوعيا.
واستندت هذه البيانات على أرقام موقع "كابولوجي" المتخصص في تفاصيل رواتب وعقود اللاعبين في مختلف أنحاء العالم.
قائمة أعلى 15 لاعبا أجرا في كأس أمم إفريقيا 2025:
- الجزائري رياض محرز: 1,108,740 دولار أسبوعيا.
- السنغالي ساديو ماني: 849,170 دولار.
- السنغالي كاليدو كوليبالي: 737,065 دولار.
- المصري محمد صلاح: 536 ألف دولار.
- النيجيري فيكتور أوسيمين: 426,453 دولار.
- المصري عمر مرموش: 395,300 دولار.
- الإيفواري فرانك كيسي: 366,218 دولار.
- المغربي أشرف حكيمي: 310,348 دولار.
- السنغالي إدوارد ميندي: 272,957 دولار.
- المغربي ياسين بونو: 212,391 دولار.
- المغربي ريان آيت نوري: 201 ألف دولار.
- الكاميروني برايان مبويمو: 201 ألف دولار.
- المغربي نصير مزراوي: 180 ألف دولار.
- المغربي إبراهيم دياز: 165 ألف دولار.
- الإيفواري أماد ديالو: 160,800 دولار.
