صلاح يمنح مصر فوزاً قاتلاً على زيمبابوي

صلاح يمنح مصر فوزاً قاتلاً على زيمبابويقاد محمد صلاح منتخب مصر إلى الفوز على زيمبابوي 2-1، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس إفريقيا لكرة القدم.

وكان منتخب زيمبابوي قد تقدم في الدقيقة 20 عن طريق برينس دوبي، ثم أدرك منتخب مصر التعادل عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري ليحصل الفريق على أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة التي افتتحت في وقت سابق بفوز جنوب إفريقيا على أنغولا بنفس النتيجة.

ويلتقي منتخب مصر يوم 26 من الشهر الجاري مع جنوب إفريقيا في الجولة الثانية بالمجموعة، فيما يلعب منتخب زيمبابوي مع نظيره الأنغولي بالجولة ذاتها.

وكان منتخبا مالي وزامبيا قد تعادلا 1 ـ 1 ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى.