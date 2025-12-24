تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في أنقرة

تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في أنقرةأفادت تقارير تركية بتحطم طائرة من طراز فالكون 50 كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، اللواء محمد علي أحمد الحداد، مساء الثلاثاء، قرب منطقة هاي مانا في أنقرة، وفق ما أعلنته السلطات التركية.

فقدان الاتصال بالطائرة

وأفادت وزارة الداخلية التركية، بأن اتصال الرادار بالطائرة فُقد بعد إقلاعها من مطار إسنبوغا. وأوضح الوزير علي يرليكايا، أن الطائرة كانت تقل خمسة أشخاص بينهم رئيس أركان ليبيا، وفقاً لتقارير تركية.

وأقلعت الطائرة في الساعة 20:10 مساءً، وفُقد الاتصال بها عند الساعة 20:52 بالتوقيت المحلي، بعد أن أبلغت عن هبوط اضطراري قرب هاي مانا، لكن لم يُعد الاتصال بها لاحقاً، بحسب تصريح الوزير.

زيارة رسمية قبل الحادث

وكان الفريق الحداد قد زار اليوم وزير الدفاع التركي ياشار غولر في أنقرة، بحضور رئيس الأركان العامة التركي الفريق سلجوق بايركتار أوغلو وقائد القوات البرية الفريق متين توكيل. وناقش الطرفان خلال اللقاء تعزيز التعاون العسكري والأمني بين تركيا وليبيا، إضافة إلى القضايا الإقليمية.

إجراءات الطوارئ

بعد فقدان الاتصال بالطائرة، أُغلقت مؤقتاً المجال الجوي لأنقرة، وتم وضع فرق البحث والإنقاذ والأمن في حالة تأهب قصوى. وأفاد الصحفي أمري أيتكين بأن الطائرة وصلت بعد الإقلاع إلى ارتفاع 32,400 قدم قبل أن تختفي عن الرادار وهي تسير بسرعة عالية.

متابعة مستمرة

وتواصل السلطات التركية عمليات البحث والتحقيق لمعرفة مصير الطائرة والركاب. وسيتم إعلان أي مستجدات للرأي العام فور توفرها.

تأكيد رسمي على مقتل رئيس الأركان

ولاحقاً، أعلن رئيس ‌حكومةِ الوحدة الوطنية الليبية ⁠عبد الحميد الدبيبة مقتل ⁠رئيس ‌أركان ‍الجيش ‍بعد ​فقدان الاتصال ⁠بطائرته ‌فوق ‌أنقرة.

وكذلك نعى الدبيبة مرافقي الحداد «رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الأستاذ محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب، إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية».

وأضاف أن «هذا المصاب الجلل خسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب إذ فقدنا رجالا خدموا بلادهم بإخلاص وتفانٍ وكانوا مثالاً في الانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني».