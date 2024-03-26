انت الأن تتابع خبر هجوم على نتنياهو واستطلاع رأي يكشف الحقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم عضو الكنيست عن الليكود ماتان كاهانا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكدا ان "حديثه الفارغ" عن النصر المطلق في رفح هو مجرد خداع.

وقال ان نتنياهو وفريقه تحدثوا عن رفح كما لو أن تدمير حماس هناك هو ما سيجلب النصر.

من ناحية ثانية، كشف استطلاع رأي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية ان 57% من الإسرائيليين يعتبرون أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضعيفا أو سيئا للغاية.

هذا ونقل موقع واللا الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين ان ربط إسرائيل بين عدم استخدام واشنطن للفيتو وجمود المفاوضات أغضب البيت الأبيض.

وقالوا: نرفض بشكل قاطع المزاعم الإسرائيلية وهي سلوك غير عادل تجاه الرهائن وعائلاتهم.

على صعيد آخر، قال رئيس شركة إلبيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية: ان ارباحها انخفضت بنسبة 22% بعد الحرب على غزة وإغلاق مصانع بكريات شمونة وسديروت.

كما انخفضت مبيعاتها في الولايات المتحدة وكندا ما اضطرت إلى إغلاق أنشطة لشركة تابعة لها في الولايات المتحدة

وختم رئيس شركة إلبيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية قائلا: إنتاجنا تراجع بسبب تجنيد 2000 من موظفينا في الجيش ومقتل 5 عمال.