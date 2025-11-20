أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69546

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69546ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69 ألفاً و546 شهيداً، و170 ألفاً و833 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع أن مستشفيات غزة استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 33 شهيدا، بينهم 12 طفلا و8 سيدات، و88 مصابا باعتداءات إسرائيلية جديدة.

كما نوهت إلى ارتفاع أعداد الضحايا في غزة منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي إلى 312 شهيدا، و760 مصابا، بينما جرى انتشال 572 جثمانا لشهداء آخرين كانوا تحت أنقاض البنايات المدمرة.

في غضون ذلك، تواصل طواقم الدفاع المدني والسكان جهودهم لانتشال جثامين آلاف الشهداء الآخرين الذين لاتزال جثامينهم مطمورة تحت خرسانات البنايات المدمرة وأكوام البيوت التي سوتها آلة الحرب الإسرائيلية بالأرض.