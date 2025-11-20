أخبار اليمن : حريق كبير يربك اعمال مؤتمر المناخ في البرازيل

حريق كبير يربك اعمال مؤتمر المناخ في البرازيلاندلع حريق كبير خلال مؤتمر قمة المناخ في البرازيل، حيث شاهد الحضور ألسنة اللهب تتصاعد من أحد الأجنحة، مما أدى إلى حالة من الفوضى والهلع بين المشاركين، وتم إخلاء المكان بعد أن أطلق الأمن صافرات الإنذار، وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

الحريق أثر بشكل كبير على سير المناقشات، حيث توقفت الاجتماعات في فترة ما بعد الظهر، وطلب من الحضور مغادرة المكان بسرعة، ورغم أن بعض المشاركين كانوا بعيدين عن مكان الحريق، إلا أن أجهزة الإنذار تسببت في ارتباك كبير، مما أدى إلى خروج حشود من الناس إلى الخارج، بينما وصلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

ويُعد مؤتمر COP30 من أبرز المنصات العالمية لاتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بمستقبل المناخ والطاقة.

وتتضمن قمة المناخ في البرازيل 121 بندًا على جدول الأعمال، وبحسب التحليلات، تم إنجاز 51 بندًا، بينما لا يزال هناك 10 بنود تحتاج إلى مزيد من المناقشات، وتعتبر هذه البنود من بين الأكثر تعقيدًا، حيث تشمل قضايا تتعلق بالتمويل والانتقال العادل للطاقة.